Un ídolo del Real Madrid enalteció a Messi y criticó a Benzema

"No lo entiendo. A Messi le veo jugar con el PSG y a Lewandowski con el Barcelona. Y a casi todos los jugadores. Eso entra dentro del posible riesgo que tienes de no poder ir al Mundial. Pero tienes que asumirlo. No puedes dejar de lado a tu equipo", lanzó el exvolante, que jugó 542 partidos, durante 15 temporadas seguidas (desde la temporada 1995-96 a la 2009-2010) y levantó 15 títulos en el Madrid. Llegó a coincidir con Benzema: fueron compañeros y se llevaban bien, pero esta situación le molesta mucho.

"Está claro que nadie quiere perdérselo (el Mundial), pero se deben a sus equipos y a la competición. No estás jugando porque estás pensando en el Mundial", concluyó, dejando en claro que no tiene dudas que se ausenta por ese motivo.

La bronca no es sólo de Guti, si no de todo Madrid, dirigentes e hinchas. El club cree que Benzema puso sus intereses personales y los de Francia por encima de los del Merengue y recuerdan que durante muchos años Francia no lo convocó por su implicación en un caso de extorsión sexual (se perdió el Mundial 2018 por esta razón).

Si bien la temporada de Real Madrid va bien encaminada, peleando la Liga de España y habiendo clasificado como primero de su grupo a los octavos de final de la Champions League, les molesta que no puedan contar con él, que está en el mejor momento de su carrera. Además, ¡este lunes perdieron 3 a 2 con Rayo Vallecano y el Barcelona le sacó la punta del campeonato!