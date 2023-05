Triunfazo de Pedro Cachín ante Frances Tiafoe

El cordobés de 28 años y número 67 del ranking mundial, eliminó en sets corridos en una hora y 22 minutos de juego, a uno de los candidatos en Madrid y por primera vez ganó tres partidos seguidos en un torneo de la Serie Masters.

"Es un sueño poder estar entre los mejores en un torneo de esta dimensión. Estoy realmente muy feliz", dijo Cachín en declaraciones a ESPN. En la próxima instancia, el argentino se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (65), con quien tampoco jugó antes en el circuito.

"Es una victoria que soñé toda mi vida y lograrla en Madrid es especial. Siempre me fue muy bien aquí", destacó el cordobés, a quien "las condiciones" de juego en la Caja Mágica le "gustan mucho".

Cachin-Tiafoe.mp4 El argentino Pedro Cachín logró el mejor triunfo de su carrera y avanza en Madrid. Video: Tennis TV

"Es muy rápido. Si sacás medianamente bien podés hacer daño. Me concentro mucho en mi saque, en la primera bola, y estoy haciendo mucho daño", analizó el hombre de Bell Ville, radicado en España.

En la continuidad de la jornada de tercera ronda, este lunes también se presenta el bonaerense Sebastián Báez (31), quien esta tarde se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas (5).

El Masters de Madrid tiene como máximo favorito al título a su campeón defensor Carlos Alcaraz, quien el domingo le ganó por 6-2 y 7-5 al búlgaro Grigor Dimitrov para acceder a los octavos de final, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev.

Cachín sobre Alcaraz: "Es un alien"

Tras lograr el mejor triunfo de su carrera, el argentino Pedro Cachín, ensalzó al español Carlos Alcaraz al que comparó como "un alien". "Yo le veo como un alien. No es normal; medianamente, lo que tenemos es que intentar copiar o intentamos hacer pero es imposible lo que hace. O sea todos los partidos dependen de él, todos. Tanto si va ganando como si va perdiendo. Como en el partido ante Dimitrov, el break que le hace es culpa de él", destacó.

"No te digo que es que se aburre pero se pone a hacer cosas que no estaba haciendo pero porque el nivel es muy superior. Y al siguiente juego vuelve a quebrar. y dentro de lo que se puede habría que copiarle un poco los conceptos que tiene que es como jugar en tierra o como jugar en rápida más que cómo golpea a la bola que los golpes que tiene", añadió el pupilo de Alex Corretja al que califica como un padre.

"Creo que cambió mi vida. Cambió un montón de cosas en el tenis y fuera del tenis cambió mi vida. Es un padre, un hermano. Es una muy buena persona", dijo Cachín.

Para Cachin el Mutua Madrid Open se presente como un punto de inflexión en su carrera; logró su tercera victoria seguida y accedió a los octavos de final de un Masters 1000. "Sí, es un punto de inflexión. Siempre confío en los procesos. Este era mi primer año en la élite y sabía y estaba convencido de que iba a dar un paso adelante y ganar partidos. y así ha sido. Al principio de año no gané partidos pero después las victorias llegaron. En el torneo de Madrid, aunque era un challenger llegué lejos y eso me vino bien. Voy para adelante y en este torneo se ha visto que he crecido en el nivel. He demostrado que pertenezco aquí y puedo estar en este tipo de torneos", indicó el argentino que en octavos se enfrentará al alemán Struff.

"Fue uno de esos días en los que todo sale. Tuve pocos errores no forzados ante un rival que provoca errores. Tengo mucho para crecer", indicó. "Madrid tiene unas condiciones que me gustan mucho e intento aprovecharlas. Lo vivo con naturalidad y dando el máximo cada día", finalizó.