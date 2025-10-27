Volcó un micro con hinchas de Flamengo que venían al partido con Racing: 16 heridos

Los fanáticos se dirigían hacia Buenos Aires para alentar a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, que se jugará el próximo miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. En el encuentro de ida, el equipo brasileño se quedó con el triunfo 1 a 0.

Según informaciones oficiales de la Policía Federal de Carreteras, el accidente se registró alrededor de las 15:51 (hora de Brasilia) en el kilómetro 281 de la autopista, en dirección a San Pablo. El vuelco dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos en estado grave. Hasta el momento, no hay víctimas fatales.

En el lugar trabajaron equipos del Centro de Control Operacional, bomberos y efectivos policiales, quienes intervinieron rápidamente para asistir a los afectados y restablecer la circulación. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.

El micro formaba parte de una caravana de cinco ómnibus que había partido desde Río de Janeiro con destino a Buenos Aires. Uno de los vehículos perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la banquina.

El comunicado del Flamengo tras el accidente

A través de un comunicado oficial, el club brasileño expresó su preocupación por el accidente y confirmó que se encuentra en contacto permanente con las autoridades locales.

“Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos. El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación”.

Antes de la revancha contra Racing en Avellaneda, Flamengo perdió contra Fortaleza 1 a 0 en el Brasileirao. “Tenemos que olvidar esta derrota rápidamente y dar vuelta de página. Necesitamos corregir los errores, y el miércoles tenemos el partido más importante de la temporada hasta ahora. Todos queremos estar en la final de Lima. Estaremos concentrados”, comentó el DT Filipe Luis luego del partido.