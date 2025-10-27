Claudio Úbeda reveló su pedido a los futbolistas de Boca para el tramo final del año

“Es súper importante el resultado y la respuesta que tuvo el equipo. La verdad que se nos hacía difícil en el primer tiempo, con esa formación de cinco (defensores)-cuatro (mediocampistas) que nos proponía Barracas, poder entrar por dentro", comenzó analizando Úbeda.

"Entendíamos que teníamos que buscar variantes desde otro lugar. Por eso hicimos cambios rápido y se vieron los resultados rápido. Lo que rescato también es que tuvimos paciencia ante la adversidad. No nos desesperamos y el equipo empezó a encontrar, primero a través del empate, y enseguida el segundo gol. Ahí empezamos a lograr tranquilidad en la posesión de la pelota y en controlar el partido de otra manera”, destacó el entrenador.

Luego, se refirió al gran partido de Milton Delgado: “Él viene de hacer un Mundial Sub 20 excelente. Tuvo una participación muy importante. Sabíamos que era nuestra primera arma de cambio disponible. Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido y le puso orden. Estuvo siempre alineado con los dos centrales. Cuando entró Ander empezó a encontrar circuitos de juego con él. Hizo un gran partido”.

Y de la ausencia de Cavani, que sufrió una nueva lesión, comentó: “Edi es un jugador súper importante estando adentro y fuera de la cancha. Hoy fue importante en la previa del partido por la arenga que le inculcaba a sus compañeros sobre cómo salir a jugar el partido. Esperaremos a que Edi esté al 100% y después analizaremos su vuelta”.

El triunfo dejó a Boca escolta de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto de los líderes Central Córdoba y Estudiantes. Y también, segundo en la tabla anual, en puesto de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Hablamos de la importancia de los cuatro partidos y cada partido es una final, porque tienen relevancia e importancia. Le metimos mucha cabeza de ocuparnos de estos cuatro partidos y demostrar la capacidad como equipo".

"Estamos bien para competir, para luchar por los objetivos que tenemos por delante, somos un club grande y tenemos obligación por triunfar en cada objetivo, en estos tres partidos tenemos mucha fe y confianza que los jugadores mantengan la línea en ascenso, confiamos en ellos", cerró el Sifón.