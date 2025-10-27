Claudio Úbeda reveló su pedido a los futbolistas de Boca para el tramo final del año

Tras el triunfo de Boca por 3 a 1 a Barracas Central, que lo reacomodó en las tablas, el entrenador contó qué le pidió al plantel. Habló también de los cambios y la virtud del equipo para ganar el partido.
Boca venció 3 a 1 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia y volvió a meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura y en los puestos de Copa Libertadores 2026 de la tabla anual. Tras el encuentro, el DT Claudio Úbeda destacó en conferencia de prensa que "estamos bien para competir" cuando se viene el tramo final del año.
“Es súper importante el resultado y la respuesta que tuvo el equipo. La verdad que se nos hacía difícil en el primer tiempo, con esa formación de cinco (defensores)-cuatro (mediocampistas) que nos proponía Barracas, poder entrar por dentro", comenzó analizando Úbeda.
"Entendíamos que teníamos que buscar variantes desde otro lugar. Por eso hicimos cambios rápido y se vieron los resultados rápido. Lo que rescato también es que tuvimos paciencia ante la adversidad. No nos desesperamos y el equipo empezó a encontrar, primero a través del empate, y enseguida el segundo gol. Ahí empezamos a lograr tranquilidad en la posesión de la pelota y en controlar el partido de otra manera”, destacó el entrenador.
Luego, se refirió al gran partido de Milton Delgado: “Él viene de hacer un Mundial Sub 20 excelente. Tuvo una participación muy importante. Sabíamos que era nuestra primera arma de cambio disponible. Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido y le puso orden. Estuvo siempre alineado con los dos centrales. Cuando entró Ander empezó a encontrar circuitos de juego con él. Hizo un gran partido”.
Y de la ausencia de Cavani, que sufrió una nueva lesión, comentó: “Edi es un jugador súper importante estando adentro y fuera de la cancha. Hoy fue importante en la previa del partido por la arenga que le inculcaba a sus compañeros sobre cómo salir a jugar el partido. Esperaremos a que Edi esté al 100% y después analizaremos su vuelta”.
El triunfo dejó a Boca escolta de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto de los líderes Central Córdoba y Estudiantes. Y también, segundo en la tabla anual, en puesto de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Hablamos de la importancia de los cuatro partidos y cada partido es una final, porque tienen relevancia e importancia. Le metimos mucha cabeza de ocuparnos de estos cuatro partidos y demostrar la capacidad como equipo".
"Estamos bien para competir, para luchar por los objetivos que tenemos por delante, somos un club grande y tenemos obligación por triunfar en cada objetivo, en estos tres partidos tenemos mucha fe y confianza que los jugadores mantengan la línea en ascenso, confiamos en ellos", cerró el Sifón.
