Franco Colapinto lanzó su autobiografía con su inspirador camino a la Fórmula 1

Por su cantidad de páginas, el libro es de rápida lectura y está escrito en un lenguaje simple para sus receptores. Su público objetivo son los jóvenes, especialmente los mayores de 16 años y fanáticos del automovilismo, que quieran inspiración y conocer la historia de Colapinto de primera mano.

La editorial describe la obra como la historia de una persona que, para llegar a una competencia de élite del automovilismo, a la que muchos aspiran a llegar, necesitó tener humildad, paciencia, valentía y fe. De esta forma, pudo recorrer el camino y poner pie en la llamada pista de los grandes sueños.

image

Se trata de la historia de un pequeño que necesitaba ir cada vez más rápido y que a temprana edad leía biografías de leyendas del automovilismo, como la del argentino Juan Manuel Fangio, y que, para entonces, ya amaba los motores y la mecánica. Y ahora, estando en la Fórmula 1, escribió la suya...

Además, Colapinto reveló escenas y anécdotas inéditas de su propia vida, así como también las decisiones que tomó, a dónde lo llevaron estas y como sigue adelante incluso compartiendo escenario con corredores de F1 con más experiencia. Y, especialmente, como se mantiene en la cima del automovilismo.