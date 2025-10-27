Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y se metió en zona de playoffs y Libertadores

El partido comenzó con escándalo: Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia por doble amarilla, sacando esta última por una falta inexistente a Leandro Paredes. El capitán lanzó una pierna fuerte en busca de quitarle el balón y el campeón del mundo se tiró con gestos de dolor aunque no lo tocó el volante del equipo local.

Sin embargo, el Guapo se puso en ventaja a los 20 minutos con un bombazo de Rodrigo Insúa de más de 30 metros que sorprendió y dejó parado a Agustín Marchesín. El volante la agarró de un modo soñada para el festejo y delirio del renovado estadio "Chiqui Tapia".

La reacción de Boca llegaría en el complemento. Milton Giménez puso el 1 a 1 en el marcador a los siete minutos del segundo tiempo tras abrir el pie en una definición frente al arquero Marcos Ledesma. Y, dos minutos después, el club azul y oro lo dio vuelta con otro tanto de Giménez: un cabezazo cercano del 1 tras un buen centro de Juan Barinaga.

Miguel Merentiel, quien estaba redondeando un buen partido, también marcó su gol para el 3 a 1 final. El delantero uruguayo anotó a los 20' del complemento tras empujarla en el centro del área en un contraataque letal cuando el Guapo estaba yendo al ataque con mucha gente en busca de conseguir la igualdad.

Con este triunfo, el conjunto de Claudio Úbeda quedó escolta en la Zona A del Torneo Clausura junto a Unión con 20 puntos, a uno de los líderes Central Córdoba y Estudiantes de La Plata. Además, ahora está segundo en la tabla anual con 53 unidades y despachó a River (que tiene 52) al tercer lugar, que va a la Copa Libertadores pero al repechaje de la misma.