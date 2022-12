Un club mexicano ofertó por Nicolás Orsini

FC Juárez es el equipo que ofertó para llevarse al atacante de 28 años a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, cuyos valores no trascendieron.

Orsini, que llegó al Xeneize en julio de 2021, sabe que corre de atrás en la consideración de Hugo Ibarra, y que sus flojas actuaciones no lo favorecen: 3 goles en 32 partidos (solo 13 de titular). El ex Lanús y Sarmiento de Junín no descartaría salir, y en Boca tampoco quieren rechazar la oferta sin analizarla.

Los 'Bravos', que juegan en la Primera División mexicana desde el 2019 y en el último torneo se quedaron en la puerta de clasificar a los play-offs, buscan potenciar el ataque de cara al próximo certamen y el oriundo de Morteros es el elegido. Además, también negocian con Mauro Zárate.

Rolón superó el Covid y regresó a los entrenamientos

Esteban Rolón dejó atrás el cuadro positivo de coronavirus que padeció la semana pasada y se reincorporó a la pretemporada de Boca en el Predio de Ezeiza. Tras dar negativo en el test, el volante central se sumó a las prácticas.

Quienes aún restan volver son Carlos Zambrano y Sebastián Villa, además del técnico Ibarra: los tres tendrían el alta en los próximos días.