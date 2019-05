Una jueza de línea fue víctima de violencia de género durante un partido

Daniela Muñoz, la árbitro asistente, denunció haber recibido insultos misóginos por parte de Omar Vielma, técnico visitante. “Me puteó todo el primer tiempo a mí y sobre todo al árbitro Biffis. Eso le informé al juez y lo echaron a los 43 minutos del capítulo inicial. Se fue detrás del arco y le di poca importancia a sus agravios”, relató.

“‘Andá a lavar los platos’, ‘pendeja de mierda’, ‘no sabés nada’”, fueron algunos de los insultos recibidos. Pero eso no fue todo: “Lo peor es que se sumaron su hija y 2 o 3 mujeres muy desubicadas. Cuando se sancionó un penal y fui a la línea de meta empezaron a escupirme y a tirarme cosas”, apuntó Muñoz.

A la violencia de género se le sumó la discriminación: “Yo soy morocha y me decían ‘india, volvete a tu país, negra de m...’ No sé si lo saben, pero soy bien neuquina y con mucho orgullo”, se desahogó la joven.

Más allá de este hecho particular, en el que el agresor se basó en su condición de mujer para atacarla, Muñoz aseguró que los jueces están muy expuestos e indefensos en el campo de juego: “Duele y molesta, con lo que cuesta entrar a la cancha y hacer frente a todo, porque no tenés el respaldo de nadie. Hay pocos policías y no sabés qué puede pasar. Estas cosas no ayudan para nada”.

Muñoz tiene 18 años y hace menos de dos que arbitra en Lifune. “Es la primera vez que me pasa algo así, tan fuerte”, reveló. El partido terminó suspendido, pero no por la agresión que sufrió la joven, sino por “las agresiones entre los protagonistas y las piedras que volaban desde la tribuna al campo y ponían en riesgo a todos”.