Verón y la relación con Diego Maradona: "El tiempo cura toda herida"

El presidente de Estudiantes no viene teniendo un buen trato con el histórico 10 y dejó abierta la puerta para una reconciliación. De todos modos, la bruja recordó: "Es feo escuchar del otro lado que te tiraste para atrás en un partido"

Juan Sebastián Verón se refirió a la relación gastada con Diego Armando Maradona, y abrió una puerta para una reconciliación con el histórico 10: “Ya se va a dar un abrazo. No es algo que no vaya a pasar. Hay que encontrar el momento”, soltó la Brujita. Igual no se olvida de algunas cosas: "Es feo escuchar del otro lado que te tiraste para atrás en un partido, pero queda ahí", recordó.