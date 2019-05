"No tengo bronca, yo me manejé con la verdad, del otro lado no sentí lo mismo. Por eso tomé la decisión de cambiar de aire", soltó en Sportia. Y siguió con su descargo contra Holan: "Yo no me sentía bien, era difícil la convivencia. Nadie quiere salir así de un club grande, pero si preguntás quién es quién, se sabe todo. Si preguntás por mí y dos personas te hablan mal, te juro que dejo el fútbol".

Luego, para que no queden dudas de su enojo con Holan, Cuesta lanzó: "Volvería al club con otro cuerpo técnico, como los que tuve a Gabriel Milito, Pellegrino o Almirón, con ellos aprendés todos los días".

Las bombas de Víctor Cuesta contra Holan se suman a las que ya lanzaron Walter Erviti y Leandro Fernández.