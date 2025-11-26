Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Hoy @duendefelipeok presenta a LURKIVAN, EL DUENDE QUE GUARDA LOS CAMINOS VERDES

Cuentan los viejos caminantes del bosque de Yaboty que, cuando la niebla baja y las hojas parecen respirar, aparece Lurkivan: un duende pequeño, delgado, con ojos tan verdes como la savia recién despierta. Nació de una lágrima de un cedro gigante que lloró al ver cómo se talaban sus hermanos. La Tierra, conmovida, convirtió esa lágrima en un ser viviente para que protegiera los senderos naturales.

Lurkivan no habla, pero hace ruidos parecidos a crujidos suaves de ramas. Si alguien entra al bosque con malas intenciones cortar, dañar, robar él torcerá los caminos, hará que aparezcan espinas donde antes no había nada, o que la niebla se espese hasta perder la orientación.

Pero si alguien entra con respeto, el pequeño guardián abre senderos secretos, muestra flores que sanan y suele dejar pequeñas piedritas brillantes como señal de buen destino. La leyenda narra que una vez, un viajero llamado Ramiro se perdió durante una tormenta en ese bosque.

A punto de desfallecer, vio a Lurkivan iluminando el suelo con su mano de luz verde. Lo guio hasta un árbol hueco donde pudo refugiarse del viento. Allí, Ramiro encontró grabado un símbolo en la madera: dos ramas cruzadas y un punto en el centro. Desde entonces, cada vez que alguien dibuja ese símbolo en un papel y lo lleva en el bolsillo, se dice que no se pierde jamás.

Los números mágicos de Lurkivan, el Duende del camino:

Esta semana es el 248, número de 3 cifras en el que este Duende pone esta semana toda su energía.

El número 2: equivale al "Duende del Deseo". Rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

El número 4: equivale al "Duende del Cariño". Sobre este simpático duende, se ciernen los buenos deseos, la ternura, la solidaridad, los recuerdos, el apego fraternal y la amistad. Tenlo muy presente si a la hora de emprender en el azar lo haces por alguien más.

El número 8: equivale al "Duende del Amor". Él sabe que parte de un todo, del origen, del comienzo, aquel que sirvió de base para la creación y que rige el corazón de todas las criaturas del universo, combustible, química, pasión y voluntad, dan al portador de este número esta semana, un principio fundamental.