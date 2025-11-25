INDEC: difunden el nivel de actividad económica

El EMAE es un indicador mensual que anticipa la evolución del PIB que se da a conocer en forma trimestral. En el primer trimestre el PIB creció 5,8% y en el segundo 6,3%, pero se espera un porcentaje menor para el tercero.

Los datos de julio y agosto mostraron una desaceleración de la actividad y se presumían como el origen de la mala performance de La Libertad Avanza en la elección distrital de la provincia de Buenos Aires que se realizó en septiembre.

Pero esta interpretación luego fue refutada por la victoria que obtuvo el oficialismo en las elecciones nacionales de octubre.

En julio, el EMAE había crecido 3,1% en forma interanual, con una clara desaceleración respecto de junio cuando había sido de 6,2%.

La tendencia se mantuvo en agosto con un crecimiento más moderado de 2,4%, según datos del INDEC.

Este freno también se explica por una base de comparación más amplia porque en el segundo semestre de 2024 la economía había comenzado a repuntar, pero al mismo tiempo, revela que la actividad no puede afianzar su expansión.

Con estos datos, en ocho meses la economía había acumulado un alza de 5,2%, que, según los analistas se irá moderando hasta fin de año.

La proyección de crecimiento de 2025 que a principios de año se había calculado por encima del 5%, en las últimas semanas se recortó al 4%.

