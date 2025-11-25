Milei volverá a Israel para trasladar la Embajada argentina a Jerusalén

Lo confirmó el canciller Pablo Quirno en una actividad junto a su par israelí en el Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad.
El canciller Pablo Quirno aseguró que está trabajando en el armado de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Israel, en el que se terminará de trasladar la Embajada Argentina de Tel Aviv, donde está actualmente, a la ciudad de Jerusalén, para 2026.
“Estamos trabajando en una nueva visita del Presidente a Israel y terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, resaltó el ministro de Relaciones Exteriores, al participar del Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad.
El funcionario nacional, que pasado el mediodía participó de la reunión de Milei con el canciller Gideon Sa´ar en la Casa Rosada, estuvo en horas de la tarde junto a su par israelí.
Allí, detalló que en febrero viajará a Israel para responder a la invitación que le hizo Sa´ar y, en ese marco, se terminará de delinear la agenda del Jefe de Estado, que tendrá como eje central el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén.
Por su parte, el funcionario de la administración de Benjamin Netanhayu aseguró que esperaban contar con la presencia de Milei para “abril o mayo” del año próximo.
El presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada.
Del encuentro también participaron el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.
Milei estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.
Gideon Sa’ar llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente. En tanto, Sa’ar tiene tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.
