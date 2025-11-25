Milei volverá a Israel para trasladar la Embajada argentina a Jerusalén

“Estamos trabajando en una nueva visita del Presidente a Israel y terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, resaltó el ministro de Relaciones Exteriores, al participar del Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad.

El funcionario nacional, que pasado el mediodía participó de la reunión de Milei con el canciller Gideon Sa´ar en la Casa Rosada, estuvo en horas de la tarde junto a su par israelí.

Allí, detalló que en febrero viajará a Israel para responder a la invitación que le hizo Sa´ar y, en ese marco, se terminará de delinear la agenda del Jefe de Estado, que tendrá como eje central el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén.

Por su parte, el funcionario de la administración de Benjamin Netanhayu aseguró que esperaban contar con la presencia de Milei para “abril o mayo” del año próximo.

También participaron en la reunión el Embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish; el Embajador de Israel en… pic.twitter.com/1K9xTO9yJJ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 25, 2025

Javier Milei recibió al canciller de Israel, Gideon Sa'ar

El presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada.

Del encuentro también participaron el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Milei estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Gideon Sa’ar llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente. En tanto, Sa’ar tiene tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.