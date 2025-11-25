Se separa la icónica banda Miranda: los motivos del distanciamiento de Ale y Juliana

"La banda se separa hasta nuevo aviso... A Miranda les queda un último show por delante pero el impasse es una decisión tomada", anunció Ángel de Brito desde su programa de streaming, en Bondi. Para, luego, adentrarse en la posible fecha en la que podría regresar el grupo musical que tiene llegada a distintas generaciones.

"Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, agregó el conductor, sin fecha precisa de cuando el dueto podría volver a grabar canciones o subirse nuevamente a los escenarios y recorrer el país.

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda sobre un escenario”, amplió el periodista, sobre el futuro inmediato de Miranda.

EL DRETRÁS DEL DISTANCIAMIENTO DE MIRANDA

“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana (Salinas), porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, contó De Brito, sobre las internas entre Ale y Juliana, las voces de la banda.

“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, amplió, De Brito, sobre la última presentación de los músicos, horas atrás.