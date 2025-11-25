Después de tres décadas descubrió que era hermana de Pamela David: la historia de Carolina Saavedra

“La identidad sin dudas es un derecho que es muy necesario para saber desde dónde nos paramos en la vida. En mi caso, un poco como para resumirles: yo me he criado en la casa de mi abuelo, viví con él hasta que me casé. Durante el tiempo que hemos podido convivir con mi familia, me pasaba que sentía como que, de alguna manera, no terminaba de pertenecer a ese lugar”, compartió Carolina, al aire del programa de su hermana, en las mañanas de América.

“Algo me hacía un ruido. Me identificaba mucho con frases que escuchaba, me pasó por ejemplo con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela, me resonaba mucho lo que él decía. (...) Uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que, cuando uno la tiene, hay que escuchar”, continúo Saavedra al aire, ante la atenta escucha de Pamela.

“Yo iba caminando con mi hermana, con mi hermana, por parte de mi papá que me ha criado, y me lo encuentro a Beto y conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son! “Cuando él muere me doy cuenta de que nunca tuve la oportunidad de preguntárselo en vida. Es todo bastante duro porque cuando me entero, mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria. Entonces, tampoco podía recurrir a ella”, compartió Carolina.

LA HISTORIA FAMILIAR DE PAMELA Y SU HERMANA

"Lo bueno es que cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”, compartió Carolina, en comunicación televisiva con su hermana, Pamela.

Pamela david, apertura Se conoció la historia secreta de Pamela David y su hermana.

“Me sirvió para mirarme y para buscar mi nueva identidad, ¿no? Para trabajar... Soy muy unida con mi papá y, siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina. Pero había un pedido expreso de su papá que la crio, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión del padre que la crio y de su mamá", contó, por su parte, David, por su parte.