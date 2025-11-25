Volcó un micro en la Ruta 2: dos muertos y varios heridos

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2.

Por el siniestro confirman dos muertos y al menos dos pasajeros que se encuentran internados en grave estado, mientras que otros son atendidos en el lugar.

accidente ruta 2

Acerca de las víctimas fatales, indicaron que se trata de una mujer, mientras que se desconoce por el momento el género del otro pasajero fallecido, así como también sus identidades.

Testigos del brutal vuelco aseguraron que se vivió una escena de terror con gritos y pedidos de ayuda.

En el micro irían alrededor de 50 personas provenientes de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, al oeste del conurbano, con destino a Mar del Plata.

Al momento del accidente, la visibilidad de la ruta era buena, de aproximadamente diez kilómetros y tampoco se registraban malas condiciones climáticas.

En el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El trabajo de rescate en el lugar provocó el corte parcial del tránsito para facilitar las tareas. Por el momento se desconocen las causas del brutal accidente y se espera que en los próximos minutos se les realice el control de alcoholemia a los conductores del micro.