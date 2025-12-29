Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Hoy @duendefelipeok presenta a BAKAKU, EL DUENDE DE LA RIQUEZA

Este BAKAKU, el Duende de la Riqueza, cuenta esta semana con poderes y actitudes de un mago ya que el mago desarrolla sus aptitudes gracias a la purificación de sus centros energéticos, el entrenamiento y el aprendizaje.

Es así como logra incursionar en los Grandes Misterios de los Duendes y actuar en todos los planos de la manifestación universal. Su dominio de la naturaleza abarca el plano del Más Allá, pudiendo incluso hace realidad sus deseos y los seres que los habitan los ayudantes mágicos dan una posibilidad que nos otorga la magia es la de entrar en contacto con los cuatro elementos básicos de la naturaleza, a través de los Seres Elementales. Hay grupos de Seres Elementales a los cuales se puede invocar a través de la magia como en este caso de BAKAKU el Duende de la Riqueza.

Ahora el Duende enseñara un hechizo para salir de las trabas económicas, se confeccionará un amuleto con 7 monedas doradas y una bolsita amarilla, como lo haremos: limpiamos cada moneda con un algodón embebido en vinagre y dejarlas al sol por tres días seguidos, una vez que esté listo todo pase las monedas por el filo de un cuchillo y diga: "Este cuchillo será el encargado de cortar todas las trabas económicas que pueda tener y estas monedas serán las que atraerán hacia mí el dinero".

Guarde cada moneda en la bolsita amarilla y todos los sábados deje la bolsita agite la bolsa, y goza de los increíbles resultados de que este Duende otorgar, si te parece grande el esfuerzo, será porque quizá la ilusión no alcanza.

El número que BAKAKU da en esta fecha, muy benéfica por el cambio de luna que se aproxima y con grandes posibilidades de ganancias. Es este número para tener en cuenta: el 792.

Numero 7: Abarca el Duende de los valores materiales. Venerado por todas las culturas como número sagrado y marca siempre todos los valores financieros y el empuje para sacar deudas.

El numero 9: La energía del número 9 lleva la energía del “Duende del oro”, lo viejo es desechado y se prepara para recibir nuevamente la energía nueva es tiempo de soltar y dejar ir.

Numero 2: Aquí está el “Duende de la esperanza” y esto mismo es, hacia los demás, súper sensibilidad hacia las necesidades de todos. Símbolo del equilibrio, la unión y la receptividad.