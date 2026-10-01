Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Ahora sí, el Duende Felipe y Azarillo te dejaran unos números acordes: el 71

Su número, el 7, representa el equilibrio perfecto entre suerte y estrategia.

El número 1: equivale al "Duende de la lucha" Este Duende se nutre de la fuerza, de la nobleza, de la humildad, del fin en sí mismo y las ganas de proyectar y construir bases bien sólidas.

Hay un Secreto, Los que lo invocan antes de jugar suelen colocar discretamente una moneda antigua bajo el zapato izquierdo, susurrando:

“Azarillo, guía mi mano sin mostrar tu sombra"