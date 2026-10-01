Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo DON AZARILLO, el Duende de la Mano Oculta.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Hay una gran historia que hoy quiero compartir, es real y quiero que leas con atención. Cuentan los viejos jugadores del puerto de Buenos Aires que, entre el humo de los cafés y el sonido de las fichas cayendo, aparece a veces un pequeño ser con sombrero ladeado y manos rápidas como el viento: Don Azarillo el Duende, no es un duende de fortuna ciega, sino de intuición aguda. Su leyenda dice que nació de la primera moneda que un marinero perdió en una partida de dados injusta, y que desde entonces ronda las mesas para equilibrar el azar.
Azarillo el Duende no regala la victoria, sus protegidos sienten una repentina certeza, un impulso de apostar en el momento justo o de retirarse antes de perderlo todo, esto pasa en los casino o cuando jugas a las loterías algún número. Algunos lo describen como un ser de chaleco verde esmeralda, que aparece solo con el rabillo del ojo, acomodando las cartas o moviendo discretamente una ficha hacia tu favor, o haciéndote soñar ese numero ganador, solo bastara con llamarlo a través de @duendefelipeok y así e revelara el número a jugar.
Ahora sí, el Duende Felipe y Azarillo te dejaran unos números acordes: el 71
Su número, el 7, representa el equilibrio perfecto entre suerte y estrategia.
El número 1: equivale al "Duende de la lucha" Este Duende se nutre de la fuerza, de la nobleza, de la humildad, del fin en sí mismo y las ganas de proyectar y construir bases bien sólidas.
Hay un Secreto, Los que lo invocan antes de jugar suelen colocar discretamente una moneda antigua bajo el zapato izquierdo, susurrando:
“Azarillo, guía mi mano sin mostrar tu sombra"