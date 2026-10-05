Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Hoy cuando leas este mensaje es estupendo para recuperar las fuerzas y para entrar a formar parte de los Caballeros de luz en la tierra, y para ello no hace falta tener aires de grandeza, sino verdadera capacidad de lucha y deseos fuertes de recuperación, convirtiendo las malas experiencias en valiosos aprendizajes y no en fuente de debilidad, trauma o temor, atrévete a ser fuerte y elegir lo mejor. Tener la verdadera imagen de GREJHO en el hogar no solo trae el cumplimiento de los deseos, sino también la fuerza necesaria para conseguirlo, ese es el secreto mas grande que el Duende GREJHO dará. La actitud trae la suerte, la prosperidad y la abundancia, como también la energía junto GREJHO la hacen realidad.

DUENDE FELIPE DA LOS NUMERO DE GREJHO EL DUENDE

Tu número de esta semana es el 124

Estos números pertenecen a GREJHO en la energía de tus propios deseos.

El numero 1: Lo rige el "Duende de la energía", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

El numero 2: Lo rige el "Duende del empuje", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

El numero 4: Lo rige el "Duende de los sueños", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.