Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

A su vez, CARMITHO es un auténtico protector de los más débiles, por lo cual es bueno invocarlo cuando no se tiene la fuerza para encarar una situación.

El Duende CARMITHO representa simbólicamente la recuperación de sueños perdidos y olvidados, pero no sólo mediante formas convencionales, las cuales son muy importantes pero en su caso es mediante la capacidad de sanar por conciencia. La medicina para las dolencias, más aun cuando estas deprimido por la prosperidad, ya que CARMITHO te invita a descubrir el poder que hay detrás del destino

Tu número mágico de tres cifras otorgado por CARMITHO de esta semana es el 238.

El número 2: equivale al “Duende del césped”: este duende tiene la facultad de saber que hay un mundo debajo de tus pies y nuevas oportunidades, en el suelo se esconde el oro.

El número 3: equivale al “Duende del corazón”: palpitaciones que traen consigo abundancia y renovación.

El número 8: equivale al “Duende de la salud”: siempre atento a los demás y a lo que sucede con los seres desde lo físico a lo espiritual, si buscas buena racha el despejará caminos.