Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo CARMITHO, el Duende de los Sueños Perdidos.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Felipe el Duende y sus amigos Duendes, Hadas y Elfos de la suerte y el Dinero te darán los números de la semana Los Duendes son totalmente benéficos y son Seres de la Naturaleza, jamás dañan a nadie y pueden traernos la suerte que buscamos, solo es cuestión de saber más sobre Ellos. Si quieres tu Duende Personal llamame: 115 745 6102 - Youtube Liliana Chelli
CARMITHO es el Duende del Fuerte deseo o del último deseo, ya cuando estas desalentado pídele a este Ser, que te dará fuerzas y suerte, es el buen duende de las buenas vibraciones en la abundancia, autentico tejedor de esperanza para todo aquel que desee encontrarlo.
Su misión en sÍ misma radica en dar ánimos a esos deseos o sueños olvidados y aliviar los males que afectan el corazón y el cuerpo de quienes están pasando por un momento complicado. En ese sentido el poder de CARMITHO se canaliza en un objetivo fijo y muy desinteresado, pues su recompensa llega cuando ve alivio en aquellos que acuden a él. Para eso suele mimetizarse entre los hombres y aplicar en sus mentes números o ideas invisibles por las noches, con la intención de renovar sus energías.
A su vez, CARMITHO es un auténtico protector de los más débiles, por lo cual es bueno invocarlo cuando no se tiene la fuerza para encarar una situación.
El Duende CARMITHO representa simbólicamente la recuperación de sueños perdidos y olvidados, pero no sólo mediante formas convencionales, las cuales son muy importantes pero en su caso es mediante la capacidad de sanar por conciencia. La medicina para las dolencias, más aun cuando estas deprimido por la prosperidad, ya que CARMITHO te invita a descubrir el poder que hay detrás del destino
Tu número mágico de tres cifras otorgado por CARMITHO de esta semana es el 238.
El número 2: equivale al “Duende del césped”: este duende tiene la facultad de saber que hay un mundo debajo de tus pies y nuevas oportunidades, en el suelo se esconde el oro.
El número 3: equivale al “Duende del corazón”: palpitaciones que traen consigo abundancia y renovación.
El número 8: equivale al “Duende de la salud”: siempre atento a los demás y a lo que sucede con los seres desde lo físico a lo espiritual, si buscas buena racha el despejará caminos.