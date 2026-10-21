El futbolista quiere conquistar a Sabrina Rojas: "Me da impresión porque tiene 19 años"

La conductora de "Pasó en América" tiene un candidato casi dos décadas y media menor. El motivo por el que lo rechaza. "Cuando habla, tiene otra calle".
Después de largas semanas de volver a la soltería, Sabrina Rojas confesó que un jugador de fútbol argentino -pero que vive y se desarrolla deportivamente en el exterior- quiere conquistarla. La exmodelo contó los detalles de cómo son sus conversaciones con él y qué la limita a encontrarse cara a cara.
“Tengo un chico de 19 que me encara mucho, mucho, mucho... Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, contó Sabrina, al aire de All Access, el ciclo de DGO Stream, durante la charla con la ex Gran Hermano Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao.
"Un par de veces le contesté y qué se yo... Y, las veces que viene para Argentina, insiste con vernos. Es argentino pero vive afuera", reveló Rojas, también conductora de Pasó en América. "Ya sé quien es", aportó, por su parte, Bilbao. Pero, inmediatamente, Sabrina lo frenó, al aire. "No vayas a decirlo, ni por casualidad".
"El chabón tiene una cosa... Claramente, no es lo mismo uno de 25 o de 19 en un jugador de fútbol, que uno de 19 que vive en su casa con mamá, papá y está viendo qué estudiar", hizo la comparativa, Rojas. "Porque el jugador de fútbol, desde muy chiquito, tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión", reflexionó, la presentadora.
"Claro, entonces, cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene", dijo Sabrina, desde su programa de plataforma, a varias semanas de separarse del periodista deportivo, José Chatruc.
"Realmente me da mucha impresión chicos que tiene 19 años. Hace dos años, yo estaba exactamente igual, con la misma vida, y el este pibe era menor de edad. Insisto, me da mucha impresión. Le digo que no hay manera y el está totalmente...", cerró, Rojas.
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