El futbolista quiere conquistar a Sabrina Rojas: "Me da impresión porque tiene 19 años"

EL FRENO DE ROJAS

"Claro, entonces, cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene", dijo Sabrina, desde su programa de plataforma, a varias semanas de separarse del periodista deportivo, José Chatruc.

La última pareja de Sabrina fue con el periodista deportivo, José Chatruc.

"Realmente me da mucha impresión chicos que tiene 19 años. Hace dos años, yo estaba exactamente igual, con la misma vida, y el este pibe era menor de edad. Insisto, me da mucha impresión. Le digo que no hay manera y el está totalmente...", cerró, Rojas.