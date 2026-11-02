Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

EL DUENDE URKU puede traducirse como el Duende del misterio de la mente puesta en juego, por lo tanto te aconseja que despiertes tus dones, emprendas con fuerza y te guíes más por la intuición. Un Duende que guía tus pasos y crea un camino que se convierta en suerte. EL DUENDE URKU, por eso mismo, esta semana te tira esta soguita.

Esta Semana @duendefelipeok y EL DUENDE URKU obsequian tres números muy mágicos: 498, ten presente estos números a la hora de caminar, el azar se codea con el Éxito el dinero y la prosperidad

El número 4: equivale al "Duende de la Fortuna", metódico y algo excéntrico, rige las finanzas, el deseo de progresar y el control de los bienes materiales. Suele estar muy asociado a los juegos de azar. Tenlo presente como tu número de la semana.

El número 9: equivale al "Duende de la Creatividad". Se trata todo un personaje, divertido, inquieto y gozoso de la vida. Él es frescura, júbilo e iluminación. Roda siempre alrededor de la cabeza de los que buscan inspiración o un golpe de suerte.

El número 8: equivale al "Duende de la Victoria". Señor del Éxito, la frescura, el alivio, la trascendencia y la superación espiritual. Es todo un Símbolo lo conseguido, es la recompensa y aliento para todos los que desean alcanzar la cima. Tenlo muy presente.