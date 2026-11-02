Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo URKU, el Duende de Halloween.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Felipe el Duende y sus amigos Duendes, Hadas y Elfos de la suerte y el Dinero te darán los números de la semana Los Duendes son totalmente benéficos y son Seres de la Naturaleza, jamás dañan a nadie y pueden traernos la suerte que buscamos, solo es cuestión de saber más sobre Ellos. Si quieres tu Duende Personal llamame: 115 745 6102 - Youtube Liliana Chelli
URKU el Duende es de Halloween o Samhain, ya que Samhain que significa "fin del verano" en Celta. Para los celtas del siglo IX, Samhain era una de las fiestas más importantes del calendario. Los antiguos Celtas dividían el año en dos mitades, la luminosa y la oscura. Este era un pueblo pagano que creía en diferentes Deidades y en Duendes de la Naturaleza, y para ellos, especialmente en esta época el mundo se hacía visible para la humanidad, Tambien creían que la fuerza de las tinieblas estaba presente y por eso encendían una gran hoguera con esperanza o velas preparadas en Luz y ayudar al proceso regenerativo.
EL DUENDE URKU un ser que está muy presente en aquellos que gozan de cierta creatividad en el juego, y el que decía también TRUCO O TRATO si es trato bendecía la casa y de lo contrario hacía bromas durante 7 dias seguidos.
EL DUENDE URKU puede traducirse como el Duende del misterio de la mente puesta en juego, por lo tanto te aconseja que despiertes tus dones, emprendas con fuerza y te guíes más por la intuición. Un Duende que guía tus pasos y crea un camino que se convierta en suerte. EL DUENDE URKU, por eso mismo, esta semana te tira esta soguita.
Esta Semana @duendefelipeok y EL DUENDE URKU obsequian tres números muy mágicos: 498, ten presente estos números a la hora de caminar, el azar se codea con el Éxito el dinero y la prosperidad
El número 4: equivale al "Duende de la Fortuna", metódico y algo excéntrico, rige las finanzas, el deseo de progresar y el control de los bienes materiales. Suele estar muy asociado a los juegos de azar. Tenlo presente como tu número de la semana.
El número 9: equivale al "Duende de la Creatividad". Se trata todo un personaje, divertido, inquieto y gozoso de la vida. Él es frescura, júbilo e iluminación. Roda siempre alrededor de la cabeza de los que buscan inspiración o un golpe de suerte.
El número 8: equivale al "Duende de la Victoria". Señor del Éxito, la frescura, el alivio, la trascendencia y la superación espiritual. Es todo un Símbolo lo conseguido, es la recompensa y aliento para todos los que desean alcanzar la cima. Tenlo muy presente.