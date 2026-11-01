Jorge Macri y Karina Milei coordinaron los preparativos por la llegada del Papa León XIV

Los funcionarios de ambas administraciones recorrieron la zona del Monumento a los Españoles.

En la recorrida también participaron, por parte de Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Y por la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Jorge Macri adelantó que desde Olleros hasta el Monumento a los españoles habrá pantallas y audio para que todos aquellos que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar, como si estuvieran a pocos metros. "El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó.

Y completó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional".