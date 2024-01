Advierten por una fuerte caída del consumo en los almacenes

Según Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), “al duplicarse el valor de la mercadería, estimamos que la caída de venta va a estar en el 50% en estos meses”.

“Todavía no tenemos datos concretos pero estimamos que a la habitual caída de las ventas en enero y febrero, porque hay mucha gente que decide tomarse unos días de descanso, tenemos que agregarle la fuerte suba de los precios que se viene registrando”, dijo Savore en diálogo con Popular. “Uno va a los mayoristas y se da cuenta que los colegas no están reponiendo mercadería, y si no reponen mercadería es porque las ventas no están acompañando”, agregó.

Varios productos de consumo masivo como lácteos, fiambres y golosinas mostraron por estos días desmedidos incrementos que incluso hacen sospechar conductas especulativas por parte de los fabricantes. Otros, como los repelentes de insectos, tuvieron subas de entre 50 y 60%, reflejando la enorme demanda causada por la invasión de mosquitos, pero que no alcanza a explicar semejante suba.

“Durante dos semanas desaparecieron los repelentes de los mayoristas y lo poco que encontramos está aproximadamente entre un 50% y un 60% más”, explicó Savore, tras preguntarse “¿qué justifica semejante aumento?”.

“Hay una tremenda especulación de parte de quienes fabrican y comercializan estos productos, porque sabían que iba a haber mosquitos y que la gente iba a estar dispuesta a pagar por ese repelente lo que sea”, añadió.

Los fiambres, con una suba de 17,2%, están entre los productos alimenticios que más subieron en febrero pasado. Los fiambres registran subas de entre el 50% y el 60%.

Los saltos de precios son tan grandes que no permiten reponer la mercadería. Es el caso de una marca de repelente en aerosol, que de $1.400 pasó a $1.950 pesos; o la caja de 12 espirales, que se vendía a $690 y en apenas dos semanas pasó a $1.100. En cuanto a las golosinas, otro de los productos que sorprendió por la magnitud de los aumentos, Savore detalló que una conocida marca (Arcor) envió listas con 35% de aumento. “Esto implica que el alfajor que comercializa ya está en $800”, puntualizó.

“Como Arcor tiene distribuidoras oficiales, se habló con muchos colegas a través de los distintos WhatsApp, donde dijimos que por el momento no vamos a reponer mercadería de esa empresa”, comentó Savore. “El problema es que se trata de una empresa que también produce galletitas, mermeladas, enlatados, atún, fideos. Vamos a ver si ellos resuelven bajar ese 35%. Si no, la mercadería es invendible”, consideró.

También los fiambres tuvieron por estos días sensibles aumentos que Savore estimó en un 50% o un 60%. Durante una recorrida, Popular pudo constatar que el jamón en fetas en envase de 200 gramos de distintas marcas oscila entre $1700 y $2000, con una marca Premium que alcanzó los $3500.

Si se trata de salame, hay de distintas marcas y envases: de 200 gramos a $2400, de 150 grs a $2500 e incluso de 100 y 70 gramos a $1990 y $1890. Si agregamos queso en fetas, el precio va de $1200 a $1700, según la marca y el tipo.

Con el kilo de pan francés a $1500 promedio, se tiene una idea de lo que puede costar comerse un sándwich. Los precios bajan considerablemente en las fiambrerías y despensas de barrio donde se pueden conseguir promociones de 250 grs de salame, jamón o queso a $2000, $1400 y $1400 respectivamente.