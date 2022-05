Agustín D'Atellis se suma al directorio del Banco Central

Precisamente, Hang fue designado como secretario de Comercio Interior, tras la renuncia de Roberto Feletti.

Agustín D’Attellis se graduó en 1996 como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Maestría en Economía en el año 2000 en la Universidad Torcuato Di Tella.

Es docente e investigador de la UBA y fue conductor de los ciclos “Economía 4D” en CN23 y “Hagamos números” en Crónica TV.

De larga trayectoria en la función pública y privada, se desempeñó como asesor en diferentes áreas del Ministerio de Economía y en el ámbito legislativo, y como consultor en el ámbito privado.

banco-centraljpg (1) (1).jpg Agustín D'Atellis es el nuevo integrante del directorio del Banco Central.

En una entrevista periodística hace una semana atrás, el ahora funcionario del BCRA dio por válidas las proyecciones de que la inflación de 2022 puede rondar entre el 65 y 70% y respaldó al ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Abril no fue tanto más bajo como en un principio se esperaba y eso preocupa mucho, porque la inflación proyectada para el año se ubica en un 65% o hasta 70%. Eso adelanta paritarias, acorta plazos y va complicando la nominalidad de la economía. Guzmán está en el centro de la escena porque una parte de la coalición de gobierno decidió apuntarle a él para no ir directamente a marcar una disputa con el presidente, con todo lo que eso implicaría, pero está muy firme hoy el ministro donde está; está llevando adelante un montón de cosas vinculadas con cuestiones estructurales de la Argentina, el acuerdo con el Fondo y demás", dijo D'Atellis.

Inmediatamente sostuvo: "Si te pones a indagar entre quienes lo critican, nadie propone una alternativa. Si mañana Guzmán dijera 'bueno, está bien, me harté y me voy', ¿cuál sería la alternativa? ¿Una figura mucho más ortodoxa, que dentro de esta coalición no sería creíble? ¿Una figura mucho más heterodoxa, más vinculada con las ideas de Axel Kicillof o el kirchnerismo más duro? Esto generaría una reacción muy mala de parte del mercado. Entonces, ahí está Martín Guzmán trabajando, el presidente lo respalda y no depende para nada de estos datos. Va a seguir trabajando en el ordenamiento de la macro que él pretende".