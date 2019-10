Alberto Fernández le revelerá a Macri su equipo económico para la transición

De acuerdo a Página 12, ese conjunto de especialistas estará formado por seis personas y serán comandados por Matías Kulfas y Cecila Todesca.

ADEMÁS:

Además, participarán el ex secretario de Finanzas y ex embajador en Alemania, Guillermo Nielsen; el ex vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la ex presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont; más el empresario José Ignacio de Mendiguren.

De parte del gobierno se presentarán Hernán Lacunza, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.