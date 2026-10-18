ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas

La iniciativa, según indicó, responde a un escenario económico adverso y de mayores dificultades para afrontar el pago de impuestos.

Descuentos según la fecha de adhesión

El régimen estará dividido en cuatro etapas, con bonificaciones decrecientes a medida que avance el calendario.

Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre se ofrecerán los mayores beneficios: un 40% de descuento para quienes cancelen sus deudas al contado, un 20% para pagos en tres cuotas y un 15% para quienes opten por seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre, las quitas serán del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis pagos.

En tanto, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los descuentos bajarán al 30%, 10% y 5%, respectivamente.

Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes abonen al contado, mientras que las opciones financiadas dejarán de contar con descuentos.

ARBA aclaró que las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado. Quienes necesiten plazos de financiación más extensos deberán recurrir a los planes tradicionales, que no incluyen estos beneficios.

La adhesión se realizará de manera digital a través de la página oficial del organismo, en la sección correspondiente a planes de pago por impuesto.

Prórroga de vencimientos

En paralelo, ARBA anunció la extensión hasta el 12 de noviembre del plazo para pagar la cuota 9 del Impuesto Automotor y las cuotas 4 del Inmobiliario Rural y Complementario.

Los contribuyentes que se encuentren al día conservarán el descuento del 10% por cumplimiento. En esa misma fecha vencerá la segunda cuota del impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Por último, el organismo confirmó que la décima y última cuota del Impuesto Automotor correspondiente a este año tendrá vencimiento el 10 de diciembre.

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