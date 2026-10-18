ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas

La Agencia de Recaudación bonaerense pondrá en marcha el 26 de octubre un régimen especial para regularizar obligaciones impositivas. Contempla bonificaciones de hasta el 40% por pago al contado y facilidades de financiación en tres y seis cuotas.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha el próximo 26 de octubre un nuevo plan especial de pagos destinado a contribuyentes con deudas impositivas, que contempla descuentos de hasta el 40% y alternativas de financiación en cuotas. La iniciativa busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes en un contexto de dificultades económicas.
El programa alcanzará a deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.
Podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán deudas generadas durante 2026, con excepción del Impuesto de Sellos, para el cual solamente podrán regularizarse compromisos de años anteriores.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta para que los contribuyentes puedan ponerse al día y recuperar los beneficios destinados a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
La iniciativa, según indicó, responde a un escenario económico adverso y de mayores dificultades para afrontar el pago de impuestos.
El régimen estará dividido en cuatro etapas, con bonificaciones decrecientes a medida que avance el calendario.
Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre se ofrecerán los mayores beneficios: un 40% de descuento para quienes cancelen sus deudas al contado, un 20% para pagos en tres cuotas y un 15% para quienes opten por seis cuotas.
Del 14 al 27 de noviembre, las quitas serán del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis pagos.
En tanto, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los descuentos bajarán al 30%, 10% y 5%, respectivamente.
Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes abonen al contado, mientras que las opciones financiadas dejarán de contar con descuentos.
ARBA aclaró que las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado. Quienes necesiten plazos de financiación más extensos deberán recurrir a los planes tradicionales, que no incluyen estos beneficios.
La adhesión se realizará de manera digital a través de la página oficial del organismo, en la sección correspondiente a planes de pago por impuesto.
En paralelo, ARBA anunció la extensión hasta el 12 de noviembre del plazo para pagar la cuota 9 del Impuesto Automotor y las cuotas 4 del Inmobiliario Rural y Complementario.
Los contribuyentes que se encuentren al día conservarán el descuento del 10% por cumplimiento. En esa misma fecha vencerá la segunda cuota del impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Por último, el organismo confirmó que la décima y última cuota del Impuesto Automotor correspondiente a este año tendrá vencimiento el 10 de diciembre.
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