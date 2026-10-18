No hay plata: dos de cada tres argentinos se queda sin dinero el 20 de cada mes

Cómo varía la finalidad del crédito según el nivel socioeconómico

-Clase baja: el 59,6% agota sus ingresos antes del día 15 y el 83,3% antes del día 20. La capacidad de ahorro se sitúa en un 0,9% y el 68,1% tomó deuda, utilizando en un 65,5% de los casos el dinero para cubrir necesidades primarias.

-Clase alta: solo el 20% se queda sin fondos antes del cierre mensual y el 61,9% logra ahorrar. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, un 63,4% lo orientó a la compra de bienes durables.

-Clase media: el 51,4% agota sus recursos antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. Si bien el 45,6% destinó la deuda a gastos primarios, registra la proporción más alta de endeudamiento para abonar tarifas y servicios públicos, alcanzando el 29% (frente al 18,2% en la clase baja y el 4,7% en la alta).

El segmento de menores de 40 años refleja una situación de particular fragilidad. Sobre este grupo, el reporte precisó que apenas el 3% logra ahorrar, el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses y un 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

La percepción salarial negativa se mantiene firme. Desde marzo, la proporción de encuestados que señala que sus ingresos pierden frente a la inflación no baja del 81%, alcanzando un pico del 87,4% en julio.

Frente al incremento del endeudamiento y la morosidad, un 67% de los encuestados considera que el Estado debe intervenir. Un 36,1% evalúa que se trata de un problema social general que requiere atención pública, mientras que un 30,9% opina que debe intervenir aun tratándose de un asunto entre privados.

En relación con el tipo de intervención, la opinión pública exige un marco regulatorio claro por sobre medidas de rescate, ya que el 61,3% prefiere regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, mientras que un 23,6% sugiere refinanciar deudas a través del Banco Central, y apenas un 7,5% apoya la condonación de deudas por ley.