Argentina tiene el gasoil más caro de la región: cuánto cuesta el litro y cómo quedó el ranking

El precio del diésel registró una suba del 35,83% en dólares desde enero y superó los valores de los países vecinos. En tanto, la nafta ocupa el cuarto puesto regional, según un relevamiento privado.
Argentina pasó a encabezar el ranking regional de precios del gasoil, con un valor de US$1,63 por litro en octubre. De esta manera, superó a Uruguay y Paraguay, en un contexto de aumentos en los combustibles y encarecimiento del petróleo a nivel internacional.
El dato surge de un informe de la consultora Economía y Energía (EyE), elaborado a partir de cifras de Global Petrol Prices. La medición refleja un cambio respecto de septiembre, cuando el país se ubicaba en el segundo lugar, con un precio de US$1,51 por litro.
En el último mes, el gasoil aumentó un 7,95% en dólares, equivalente a una suba de US$0,12. La diferencia es todavía mayor si se toma como referencia el comienzo del año: en enero, el litro costaba US$1,20, por lo que acumuló un incremento de US$0,43, es decir, un 35,83%.
Los ajustes se dieron luego de que las petroleras aplicaran, a fines de septiembre, aumentos promedio de entre el 1% y el 5% en los combustibles. La decisión coincidió con la escalada del barril de petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, que volvió a ubicarse por encima de los US$100.
El encarecimiento del crudo y del gas está vinculado con el conflicto en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero, que impulsó las cotizaciones internacionales hasta niveles máximos de los últimos cuatro años. Frente a ese escenario, distintos países adoptaron medidas para contener el impacto en los surtidores. En Argentina, YPF puso en marcha un buffer de precios para amortiguar las variaciones del petróleo y evitar que se trasladaran de inmediato al consumidor.
El panorama también refleja una retracción en la demanda local. De acuerdo con los datos citados en el informe, el consumo de combustibles cayó un 2,19% interanual. Hasta agosto, las ventas acumularon siete meses consecutivos de retroceso y registraron una baja del 2,4%. En el caso del gasoil, la caída fue del 3,02% frente a agosto de 2025 y del 1,27% en comparación con julio.
A diferencia del diésel, Argentina ocupa el cuarto puesto regional en el precio de la nafta, con un valor de US$1,46 por litro. Uruguay, México y Chile se ubican por encima, según el relevamiento. La diferencia es significativa frente al mercado uruguayo, donde el combustible cuesta hasta un 35% más.
Los valores expresados en dólares pueden variar según la cotización cambiaria y los movimientos de precios de cada mercado. De todos modos, la comparación de octubre muestra que el gasoil argentino se convirtió en el más caro de la región, mientras que la nafta mantiene al país fuera de los tres primeros puestos:
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