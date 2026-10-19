Argentina tiene el gasoil más caro de la región: cuánto cuesta el litro y cómo quedó el ranking

El encarecimiento del crudo y del gas está vinculado con el conflicto en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero, que impulsó las cotizaciones internacionales hasta niveles máximos de los últimos cuatro años. Frente a ese escenario, distintos países adoptaron medidas para contener el impacto en los surtidores. En Argentina, YPF puso en marcha un buffer de precios para amortiguar las variaciones del petróleo y evitar que se trasladaran de inmediato al consumidor.

Argentina: US$1,63 ;

; Uruguay: US$1,56;

Paraguay: US$1,54;

México: US$1,46;

Chile: US$1,46;

Brasil: US$1,35.

El panorama también refleja una retracción en la demanda local. De acuerdo con los datos citados en el informe, el consumo de combustibles cayó un 2,19% interanual. Hasta agosto, las ventas acumularon siete meses consecutivos de retroceso y registraron una baja del 2,4%. En el caso del gasoil, la caída fue del 3,02% frente a agosto de 2025 y del 1,27% en comparación con julio.

Fuente: consultora Economía y Energía (EyE), con datos de Global Petrol Prices.

Cómo quedó el ranking regional de la nafta

A diferencia del diésel, Argentina ocupa el cuarto puesto regional en el precio de la nafta, con un valor de US$1,46 por litro. Uruguay, México y Chile se ubican por encima, según el relevamiento. La diferencia es significativa frente al mercado uruguayo, donde el combustible cuesta hasta un 35% más.

Los valores expresados en dólares pueden variar según la cotización cambiaria y los movimientos de precios de cada mercado. De todos modos, la comparación de octubre muestra que el gasoil argentino se convirtió en el más caro de la región, mientras que la nafta mantiene al país fuera de los tres primeros puestos: