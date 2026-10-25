AySA busca aumentar un 22,6% las tarifas de casi dos millones de usuarios

Al considerar el conjunto de usuarios residenciales, incluidas las bajas y los casos sin cambios, el incremento promedio proyectado sería del 11,4%.

Cambios en los descuentos

La iniciativa propone reemplazar los actuales coeficientes zonales por una nueva clasificación territorial elaborada sobre la base de información censal y estimaciones de ingresos de los hogares.

El objetivo es modificar los parámetros que intervienen en el cálculo de determinados cargos del servicio.

Uno de los aspectos más sensibles es que algunas facturas podrían registrar correcciones de hasta el 149%, como consecuencia de la combinación entre la nueva zonificación y la eliminación de descuentos.

Según AySA, las subas superiores al 100% afectarían al 3% de los usuarios residenciales y no se aplicarían de una sola vez.

Para quienes actualmente reciben una bonificación del 15% y la pierdan por la reclasificación, la empresa propone reducir el beneficio al 10% durante el primer mes, al 5% en el segundo y eliminarlo en el tercero.

Nuevos coeficientes

Desde el cuarto mes comenzarían los ajustes derivados de los nuevos coeficientes, con incrementos de hasta el 5% mensual acumulativo sobre los cargos alcanzados.

El proyecto también contempla un recargo del 10% sobre el precio del metro cúbico del servicio medido de cloacas en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a cubrir la prestación de desagües pluviales.

La audiencia pública no implica la aprobación automática de los aumentos. Si bien AySA utilizó febrero de 2027 como fecha de referencia para sus proyecciones financieras, todavía no existe una autorización que establezca cuándo comenzaría a regir el nuevo esquema.

La compañía propone destinar los ingresos adicionales que genere la modificación tarifaria al financiamiento del programa de tarifa social.