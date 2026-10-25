La construcción sigue estancada en el país y complica a los corralones

En la misma línea, Mauricio, que se encarga de vender materiales para la construcción en el partido bonaerense de Moreno, aseguró: “Hoy por hoy para descargar usamos camiones viejos, nos cuesta invertir en nosotros mismos y no nos queremos endeudar por miedo a que la situación empeore todavía más. La caída en las ventas hizo que nos recortemos un montón y pensemos cada decisión; casi que no tenemos margen”.

La caída de la construcción, en número

Los últimos números difundidos por el Indec, a través de su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), ponen el fenómeno en cifras: el índice registró en agosto de 2026 una baja del 4,4% en la comparación interanual, lo que profundizó una racha negativa que acumula meses de contracción en el mercado interno y que enciende las alarmas de toda la cadena productiva.

De acuerdo con el relevamiento oficial, se reportaron fuertes bajas interanuales del 18,4% en asfalto, 17% en yeso, 13% en cales, 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos, 9,7% en ladrillos huecos y un 8,1% tanto en hierro redondo y aceros para la construcción como en cemento portland.

Con una merma en el volumen de despachos que en algunos puntos del país llega a registrar picos de hasta el 50% en la comparación con etapas anteriores, los comerciantes advierten que la histórica costumbre de las familias de “acopiar ladrillos y bolsas de cemento” como reserva de valor ha desaparecido por completo.

A este repliegue del comprador particular, que solía sostener las finanzas de los comercios mediante pequeñas refacciones o ampliaciones domésticas, se suma la paralización de la obra pública. La ausencia de licitaciones y de flujo de fondos para infraestructura básica amputó de cuajo el volumen mayorista que movilizaba a los grandes distribuidores.