Economía

Baja expectativa de crecimiento en el sector industrial para los próximos meses

Según una encuesta publicada por el Indec, la expectativa del sector industrial arrojó preocupantes datos para el período de febrero-abril de 2026.

El indicador de confianza empresarial de la industria manufacturera se desplomó 20,1%, de acuerdo con la evaluación de enero de 2026 y las expectativas para el trimestre febrero-abril, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con respecto a qué cambios se esperan en el volumen de producción desde este mes y hasta abril inclusive, las respuestas de la encuestas arrojaron una balance negativo del 4,1%.

ADEMÁS: El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar

Además, el Indec consultó a los empresarios cómo fue el nivel de pedidos de clientes durante enero, y el 52,4% de los entrevistados la consideró "por debajo de no normal"

image

Sobre cómo se considera que, en enero de 2026, el nivel de stocks de productos terminados en términos de volumen, la expectativa tuvo un balance negativo del 6,4%. De esta forma, el promedio de las tres consultas arrojó un promedio negativo del 20,1%.

ADEMÁS: La CGT redobla la presión en el Senado y acusa de "traición" a gobernadores

El último dato oficial dado a conocer por el Indec arrojó que la producción fabril bajó en diciembre 3,9% respecto a igual mes del 2024, y cerró el año pasado con un alza de solo el 1,6%

