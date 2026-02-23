Baja expectativa de crecimiento en el sector industrial para los próximos meses

Con respecto a qué cambios se esperan en el volumen de producción desde este mes y hasta abril inclusive, las respuestas de la encuestas arrojaron una balance negativo del 4,1%.

Además, el Indec consultó a los empresarios cómo fue el nivel de pedidos de clientes durante enero, y el 52,4% de los entrevistados la consideró "por debajo de no normal"

Sobre cómo se considera que, en enero de 2026, el nivel de stocks de productos terminados en términos de volumen, la expectativa tuvo un balance negativo del 6,4%. De esta forma, el promedio de las tres consultas arrojó un promedio negativo del 20,1%.

El último dato oficial dado a conocer por el Indec arrojó que la producción fabril bajó en diciembre 3,9% respecto a igual mes del 2024, y cerró el año pasado con un alza de solo el 1,6%