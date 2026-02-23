Supermercados y autoservicios mayoristas: qué arrojó el indicar de confianza

El informe oficial dio cuentas que la situación comercial en enero tuvo un balance negativo del 16,30%.

Sin embargo, cuando los empresarios fueron consultados sobre su expectativa para el trimestre febrero-abril, la encuesta arrojó un balance positivo del 11,3%.

image

En tanto, el nivel de stocks durante enero, tuvo un 21,3% que lo consideró por debajo de los normal, contra un 12,5% que lo ubico por encima, lo que dejó un balance negativo del 13%.

El 7,5% de los entrevistados por el Indec aseguró que la competencia que enfrentaba disminuyó, pero el 20% vio un incremento.