Supermercados y autoservicios mayoristas: qué arrojó el indicar de confianza

El Indec informó el forma oficial la encuesta de de expectativas febrero-abril 2026 para el sector mayorista. El informe arrojó datos dispares.
El indicador de confianza empresarial de los supermercados y autoservicios mayoristas subió 1,3%, debido a la esperanza de los empresarios de que las ventas se recuperen desde ahora y hasta abril inclusive, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El informe oficial dio cuentas que la situación comercial en enero tuvo un balance negativo del 16,30%.
Sin embargo, cuando los empresarios fueron consultados sobre su expectativa para el trimestre febrero-abril, la encuesta arrojó un balance positivo del 11,3%.
En tanto, el nivel de stocks durante enero, tuvo un 21,3% que lo consideró por debajo de los normal, contra un 12,5% que lo ubico por encima, lo que dejó un balance negativo del 13%.
El 7,5% de los entrevistados por el Indec aseguró que la competencia que enfrentaba disminuyó, pero el 20% vio un incremento.
