Camuzzi presentó su sexto reporte de sustentabilidad

Este nuevo Reporte, verificado por la firma de auditoría externa Crowe, incorpora la actualización de la matriz de materialidad de la distribuidora, resultado de un proceso que combinó el análisis comparativo con empresas pares del sector, el estudio de documentos de referencia internacionales y encuestas a distintos niveles de la organización. Esta revisión permitió identificar los temas más relevantes en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, alineados con los Estándares GRI y SASB, reforzando el compromiso de Camuzzi de responder a las expectativas de sus grupos de interés con información transparente y comparable.

Camuzzi_Sustentabilidad_1

Asimismo, el documento repasa los hitos estratégicos en la gestión económica, ambiental y social de la compañía, entre los que se mencionan:

Dimensión económica:

- Entre ambas compañías, se alcanzó un total de 2.240.917 de usuarios, lo que representa un incremento del 1,2% en comparación con el año anterior.

- La red de distribución de gas superó los 51.850.000 metros.

- Gracias a un trabajo en conjunto con el Gobierno de la provincia del Rio Negro, se habilitó el Gasoducto de la línea sur, permitiendo que 3.076 usuarios de las localidades de Sierra Colorada, Los Menucos, Ramos Mexía y Maquinchao accedan por primera vez al gas natural.

- Se reactivó la obra de potenciación del Sistema Cordillerano Patagónico que, tras su conclusión en 2026, mejorará el desarrollo energético de las 25 localidades abastecidas por este gasoducto.

- Se realizaron importantes obras de readecuación de redes y modernización de plantas y estaciones reguladoras de presión para asegurar la confiabilidad de la prestación.

Dimensión ambiental:

Se operó priorizando una gestión ambiental responsable, enfocada en el uso eficiente de los recursos y en la prevención y mitigación de los posibles impactos ambientales derivados de las propias actividades. Estas se desarrollan en siete provincias argentinas y atraviesan ecosistemas de enorme valor natural —humedales, glaciares, parques nacionales, costas y el Mar Argentino—, cuyo cuidado constituye una responsabilidad compartida y permanente.

- Se continuó avanzando en el proyecto de medición de la Huella de Carbono, con miras a generar los cálculos preliminares en 2026. Así como en 2023 se identificaron todas las fuentes de emisión de GEI, en 2024 se definió y configuró la herramienta informática para el cálculo y seguimiento de indicadores. Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias de gestión, el consumo energético de la operación se redujo en un 10% respecto del año anterior.

- En alianza con distintas municipalidades, se profundizo el programa de reutilización de sobrantes de cañería de la operación para crear e instalar en la vía pública dispositivos que minimicen el impacto ambiental de las colillas de cigarrillos. En 2024 se produjeron 250 nuevos ecoceniceros.

Dimensión social:

Camuzzi fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Argentina por Great Place to Work, con el 79% de sus colaboradores que la consideran un excelente lugar para desarrollarse.

Se actualizó el Código de Ética y Conducta y se fortaleció el Programa de Integridad, consolidando la cultura de transparencia y buenas prácticas.

- La compañía impulsó programas de educación para el trabajo, promoción cultural y voluntariado, y prevención de accidentes, capacitando a más de 125 en oficios, alcanzando a 1.200 artistas a través de propuestas culturales y a más de 7.300 estudiantes de nivel primario mediante el programa educativo A prender el gas, que promueve el uso seguro y responsable del gas natural.

“Estamos convencidos de que un servicio energético confiable y sostenible es indispensable para construir un futuro más justo, inclusivo y respetuoso con el ambiente. Por eso, los desafíos que enfrentamos nos impulsan a seguir trabajando con excelencia, innovación y compromiso”, afirmó Rodrigo Espinosa, Director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

El Reporte de Sustentabilidad de Camuzzi, puede descargarse aquí: https://www.camuzzigas.com/

Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural de Argentina

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas.

Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 50.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.