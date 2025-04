Chubut es la primera provincia que adhiere a la Transparencia Fiscal al Consumidor

La norma se sanción este martes por 24 votos a favor y una abstención. Otras cinco provincias declararon que se adherirán, en respuesta a una carta enviada por Lógica, la ONG que impulsa este régimen.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, declaró que “el hecho que seamos la primera provincia en adherirse a la Transparencia Fiscal al Consumidor muestra el grado de compromiso de nuestro gobierno para con los derechos del ciudadano y se enmarca en nuestras políticas de transparencia en los ingresos y, sobretodo, de los gastos fiscales, como así también en nuestra calidad institucional de cara a la promoción de nuevas inversiones privadas. Cada provincia es autónoma para sancionar sus respectivos impuestos, pero es nuestra mínima obligación informárselo al ciudadano, más aún con la convocatoria que se nos realizó en esta ley”.

El presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, sostuvo que “llegamos a tener los impuestos e inflación más altos del mundo a causa de una ciudadanía sin conciencia fiscal por un régimen que le ocultó en forma sistemática los impuestos. Con la transparencia fiscal se terminaron 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y se dejan de esconder otros impuestos detrás del vendedor y demás eslabones de la cadena, como ingresos brutos y tasas municipales, los más ocultos. La adhesión de Chubut es ejemplar y marca el camino. Nunca gobernadores e intendentes hubieran podido incurrir en sus excesos fiscales si se los hubiesen tenido que mostrar en la cara al ciudadano”. Agrega que “la falta de conciencia fiscal llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables en el gasto y en los impuestos que pesan en la vida cotidiana, en general más del 40% del precio final. Saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir tributos y gastos públicos lógicos, como también servicios acordes, en los tres niveles del Estado”.

ONG Lógica Director M.png Matías Olivero Vila, presidente de ONG Lógica

Un régimen impulsado por la ONG Lógica

Este régimen fue impulsado por Lógica, ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. En 2023, le propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar este régimen, firmado por Javier Milei (también por Bullrich y Schiaretti), quien luego lo incluyó en la Ley 27.743, en la cual se invitó a las provincias a adherirse para también visibilizar sus impuestos. Aunque no se preveía plazo, era esperable que adhirieran para la plena aplicación del régimen, el 1ro de abril. Sin embargo, los dos renglones de tributos provinciales y municipales están por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo, salvo Chubut.

Desde enero Lógica le envió dos sucesivas cartas a los 24 gobernadores y a una decena de funcionarios de cada provincia con dos preguntas. Sólo CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron, declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones a los que, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales. Además de Chubut, Entre Ríos se activó y apunta a ser la próxima en adherirse. En otras 6 provincias se presentaron 9 proyectos de adhesión, pero por la oposición de cada provincia. Lógica inició una campaña de difusión en la cual destacarán las provincias que se adhieran como, en especial, las que no lo hagan, la cual correrá en simultáneo con la campaña legislativa de este año.

Olivero afirmó que “es muy plausible que Chubut decida transparentar sus tributos locales, en el marco de una resistencia general de las provincias que es inadmisible. Esta no es como la invitación del RIGI, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que podrían rechazarla. Sino que es sólo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución. Es una invitación-exhortación. Tuvieron más de 9 meses e incluso pueden adherir en un día, vía decreto provincial, porque no modifican tributos. No hay razones para no decirle la verdad fiscal al ciudadano. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil, en este año electoral.”

Por último, el presidente de Lógica indicó: “estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos y pase a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.”