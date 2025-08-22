ABB inaugura su "Centro de Servicio y Entrenamiento Tecnológico" regional

Asimismo, servirá como espacio para el desarrollo de capaciones técnicas regionales a los equipos de operaciones propias y/o representantes oficiales y así potenciar la capacidad de respuesta técnica y operativa de la organización, generando una relación de confianza duradera y estratégica con sus clientes.

“Este espacio marca un hito más en la centenaria operación de ABB en Argentina. Hoy nos enorgullece inaugurar esta nueva instalación que permitirá realizar más diagnósticos avanzados, monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, ofreciendo respuestas más rápidas y eficientes y maximizar así la disponibilidad y calidad operativa de nuestros clientes. Es nuestra prioridad involucrar a los clientes desde el principio, escuchar y comprender sus necesidades y brindarles apoyo profesional a lo largo de todas las etapas. Nuestra misión es impulsar juntos la creación de valor ayudando a llevar sustentablemente más allá sus límites operativos con nuestras avanzas tecnologías y servicios”, señaló Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además de brindar soporte técnico, el nuevo Centro de Servicios y Entrenamiento ABB regional se posiciona como un entorno ideal para integrar tecnologías y realizar la demostración práctica de soluciones de sus Unidades de Negocio Process Automotation (Divisiones Process Industries -PAPI- y Measurement Analytics -PAMA-), Electrificación (Divisiones Service -ELSE- /Smart Power -ELSP- /Smart Buildings -ELSB-), Robótica y Motion (División Service -MOSE-).

Es el diseño de un “hub” estratégico concebido bajo los principios de dinamismo y digitalización, donde se contará con soluciones para entrenamientos del tipo “hands-on”.

Process Automation (PA & MA) ofrecerá soluciones integradas para mejorar la eficiencia, productividad y sostenibilidad de industrias complejas como minería, pulpa y papel, alimentos y bebidas, y productos químicos. Con su foco puesto en la automatización de procesos, el control avanzado y la inteligencia operativa aplicada a entornos industriales exigentes, PA montará en un laboratorio de reparaciones, verificación y calibración de equipos; así como también podrá realizar la simulación de procesos.

ABB Robótica y Automatización Discreta. Esta unidad de negocios acompaña a sus clientes en la transición hacia la manufactura del futuro: conectada, colaborativa, más ágil y sustentable siendo uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas. Esta nueva instalación de servicio y capacitación será un acercamiento tecnológico más para atender las exigentes demandas que las industrias regionales a los proveemos nuestra tecnología a través de robots industriales.

Motion proporciona tecnología orientada a la automatización flexible, la eficiencia energética y la mejora del rendimiento operativo. Estos servicios de mantenimiento y capacitación dirigidos a nuestros variadores de velocidad y motores inteligentes contribuyen a transformar sustentablemente procesos productivos en los principales sectores industriales de la región.

Electrificación – Servicios (EL SE), unidad de negocios que se especializa en la gestión eficiente, segura y digital de la energía, el Centro de Servicios Tecnológicos servirá para la construcción de paneles de expansión, la customización de otros paneles y la reparación y mantenimiento de estos. Asimismo, también dispondrá de un laboratorio para ensayos de relés de protección e interruptores de baja tensión y contará con el equipamiento necesario para hacer ensayos de aceptación y/o diagnósticos de tableros de baja y media tensión e interruptores. De esta forma, se podrá así acompañar a los clientes durante todo el ciclo de vida de los productos adquiridos a la compañía.

Por su parte, para ELSP (EL Smart Power) y ELSB (Smart Buildings), el Centro contará con plataformas conectadas para monitoreo remoto y mantenimiento predictivo con foco en aplicaciones para Industria y Data Centers. Será el ambiente para mostrar soluciones en acción en entornos que simulan condiciones reales.

Con esta apertura, ABB además de ampliar su infraestructura local, aumentará la velocidad y calidad en la resolución de servicios de postventa, mejorará el tiempo de respuesta para reparaciones y pruebas en los equipos de sus clientes.

“La inauguración de este laboratorio reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la industria argentina, sumando valor desde la cercanía, la innovación y la mejora continua en cada solución que ofrecemos al mercado. El contacto directo con nuestras tecnologías y especialistas permiten acelerar el entendimiento, la toma de decisiones y la transferencia de conocimiento, además de generar un vínculo más estrecho con nuestros clientes. Espacio Estrella es el complemento adecuado para la realización de soporte remoto (con conexión coordinada con los Clientes) a sus sistemas”, sentenció Somale.

UNA VISIÓN GLOBAL, APLICADA LOCALMENTE

El nuevo centro en Argentina formará parte de la red global de más de 50 centros de Service Workshops and Test; alineándose con una estrategia global que ABB ya implementa en otras regiones como Mebane (EE.UU.), Ladenburg (Alemania) y Bérgamo (Italia) mediante sus Customer Experience Centers, espacios que integran tecnología, conocimiento y cercanía con el cliente.

En línea con ese modelo, el Centro de Servicio Tecnológico de ABB en Espacios Estrella está concebido para:

- Demostrar en vivo tecnologías ABB, permitiendo a los clientes “ver, tocar y probar” soluciones aplicadas a contextos reales.

- Validar técnicamente equipos y procesos, mediante capacidades de testeo, simulación e integración. Impulsar la colaboración y co-creación, fomentando el trabajo conjunto entre usuarios, técnicos y desarrolladores.

- Reforzar el soporte postventa, a través de herramientas de monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y asistencia especializada.

ABB es una compañía suizo-sueca con más de 140 años de trayectoria global, especializada en tecnologías para la electrificación, automatización y digitalización de la industria. Está presente en más de 100 países, liderando la transformación tecnológica hacia un futuro más eficiente y sostenible.