El dólar blue cerró la semana en $1.345

En tanto, en el Banco Nación (BNA), a partir de promedio de las instituciones bancarias, el billete verde operó a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta.

El dólar MEP operó a $1.328,37 y el la brecha con el oficial se ubica en 0,6%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.332,10 y la brecha se posiciona en 0,8%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.326,60, según Bitso. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.604, según Binance.

Los ADRs se hundieron 9,6% ante la preocupación del mercado por el fuerte apretón monetario. En este contexto, el S&P Merval sube 0,9% a 2.121.936,78 puntos básicos, mientras que medido en dólares sube 0,3% a 1.593 unidades. Las acciones líderes que más suben son Pampa Energía (+3,2%), Transener (+3,1%), Cresud (+2,8%), Transportadora de Gas del Norte (+2,3%), e IRSA (+2,3%).

En Wall Street, , las acciones argentinas cotizan mixtas. Los papeles que más suben son Cresud y Pampa Energía con el 2,8% y 2,1%, respectivamente, mientras que los que más bajan son Edenor y BBVA (-1,5% ambos).

En cuanto a la renta fija, los bonos operan dispares y se dirigen a cerrar una semana con fuertes bajas. Los que más bajan son el Global 2046 (-0,8%) y el Global 2029 (-0,6%), mientras que los que más suben son el Global 2041 (+0,7%) y el Bonar 2035 (+0,6%).