Continuaron en baja el precio del dólar y las reservas del Banco Central

La mayor oferta dentro de un mercado escasamente operado hizo que también el dólar blue retrocediera, a diferencia del lunes que había subido, para quedar en $ 1.270, con una merma del 0,40%.

En este marco, el Banco Central compró US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) pero las reservas internacionales volvieron a caer debido a la mayor demanda importadora, esta vez US$ 33 millones, para terminar en US$ 26.908 millones, con un crecimiento de US$ 191 millones en lo que va del mes.

El tipo de cambio mayorista es de $962 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 31%. El valor del billete en el Banco Nación es de $982 y en el promedio de los bancos es de $995,73.

El Banco Central habilitó herramienta para cálculo de intereses judiciales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desarrolló una herramienta para para facilitar los cálculos con la Tasa de Interés para uso de la Justicia.

La autoridad monetaria implementó en su sitio web una “calculadora” que simplifica la tarea de cómputo de los intereses.

Asimismo, “se actualizó la ubicación de los hipervínculos relacionados con la Tasa de Interés para uso de la Justicia con el objetivo de mejorar su acceso y disponibilidad, y se incorporó esta tasa en la API de Principales Variables”, indicó en un comunicado.

La Calculadora permite computar los intereses correspondientes en base a la fecha inicial, la fecha hasta la cual se calculan intereses, y el monto inicial sobre el que deben calcularse los intereses.

La API, una interfaz que permite la interacción entre programas de software y aplicaciones, hace accesible de forma eficiente la serie de esta tasa, acorde a la mejor tecnología disponible, para las personas e instituciones que la utilizan.

El BCRA elabora y publica la Tasa de Interés para uso de la Justicia desde 1991, según lo establecido mediante el Comunicado P14290. Esta tasa se fijó en su origen de acuerdo a la reglamentación definida en el Decreto 941/91, y se encuadra actualmente en lo estipulado en el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Esta tasa se calcula con base en el rendimiento de plazos fijos y cajas de ahorro remuneradas y refleja la realidad económica existente en cada momento considerado de manera consistente durante un período de más de 30 años.