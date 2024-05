Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de mayo

En el transcurso de mayo el “Blue” escala 215 pesos o un 20,7%, mientras que la brecha cambiaria con el dólar mayorista, a $890, se estira al 41 %, la más grande desde el 2 de febrero (42%).

Las cotizaciones financieras del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos que son operados en simultáneo en el mercado local y Wall Street, trepan en torno al 4% este miércoles y se asientan por encima de los 1.200 pesos. El “contado con liquidación” promedia los $1.248 con los ADR, mientras que el dólar MEP es pactado a $1.222 a través de bonos. Se trata de sus niveles máximos desde el 5 de febrero.

Los analistas coinciden en que la escalada de las cotizaciones libres está relacionada con la constante reducción de tasas que viene aplicando el Banco Central. También incide la baja oferta de dólares por exportaciones en el mercado oficial de cambios y las dudas respecto a la aprobación de la ley Bases.

El Banco Central compró el martes US$ 189 millones en un mercado de contado que sigue con un volumen lejos de lo esperado para esta época del año. De esta forma, el Central absorbió en mayo US$2.172 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$16.896 millones de compras en el mercado cambiario.

Qué dice el Gobierno tras la suba del dólar blue

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al alza del dólar blue registrada en los últimos días y descartó una eventual intervención del Gobierno.

“No hay razón para que esto tenga alguna implicancia en precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, enfatizó Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El portavoz de Javier Milei descartó además que el Gobierno vaya a avanzar con cualquier tipo de intervención o control del mercado de cambios para contener el alza de la divisa estadounidense. “No va a pasar”, sentenció.

Adorni remarcó que la cotización (del dólar blue) “estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo” e insistió: “Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos, pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.