El Banco Central adquirió casi U$S 2.500 millones en un mes

De acuerdo con datos oficiales, las reservas internacionales subieron en unos US$ 300 millones en el último mes, hasta los US$ 43.765 millones, ya que hubo que hacer frente a distintos vencimientos de deuda.

Fue determinante que en noviembre el campo liquidó US$ 2.185 millones, un 170% más que en el mismo mes de 2018, adelantándose a la firme posibilidad de que Alberto Fernández aumente las retenciones a las exportaciones de soja, trigo y maíz. El volumen liquidado desde comienzos de año hasta ahora asciende a US$ 21.496 millones, mientras que el monto total ingresado en 2018 fue de US$ 20.219 millones.

Las liquidaciones del complejo agroindustrial enrolado en CIARA-CEC representan el 90% de los dólares que compró el Central.

Las versiones de subas en las retenciones a partir de la asunción del próximo gobierno impulsaron un mayor volumen de ventas de granos por parte de los productores, incluso en forma anticipada.

Los productores vendieron el récord de casi 30 millones de toneladas de la cosecha 2020.

Este volumen prácticamente triplica el de los últimos cinco años y supera en más de 12 millones de toneladas los negocios cerrados para la misma altura del año anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

En medio del seguimiento de las medidas de impacto financiero, el BCRA decidió mantener el mínimo de 63% anual para los próximos dos meses.

La autoridad monetaria dijo que así se "refuerza la importancia de sostener un rendimiento real positivo para los ahorristas". El piso quedó para el rendimiento de las Leliq quedó fijado en 63% hasta fin de enero, tal como la meta de base monetaria, que se expandió ante la mayor emisión para adquirir dólares.

El viernes, el dólar oficial sumó cinco centavos y cerró a $ 62,92, aunque en el balance mensual arrojó un retroceso, mientras que el blue cedió tras rozar los $ 70.

El billete terminó a $5 7,95 para la punta compradora y a $ 62,92 para la vendedora, con lo que a lo largo de la semana ganó dos centavos.

Durante noviembre, la divisa mostró una merma de 30 centavos ante un mercado planchado por el cepo cambiario.

