El consumo minorista pyme volvió a retroceder en octubre

En los primeros diez meses del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 4,2%, aunque los empresarios del sector advierten que los niveles de actividad se mantienen por debajo de lo esperado y con márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados.

El informe de la CAME señala que el 56% de los comerciantes consultados considera que su situación económica se mantuvo igual que hace un año, mientras que el 33% afirma que empeoró, cinco puntos menos que en septiembre. En tanto, un 47,9% prevé una mejora para el próximo año, frente a un 43% que no espera cambios y un 9% que anticipa un deterioro.

Sobre las condiciones para invertir, el 57,3% de los encuestados cree que no es un buen momento, el 14,8% lo considera favorable y el resto no tiene una postura definida.

Análisis por rubros de Pymes

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores relevados mostraron caídas interanuales. Solo “Farmacia” registró un incremento del 1,7%. En el otro extremo, “Perfumería” sufrió la mayor baja (-6,3%), seguida por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). También retrocedieron “Textil e indumentaria” (-2,8%), “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-2,1%), “Alimentos y bebidas” (-1%) y “Calzado y marroquinería” (-0,2%).

En la comparación mensual, todos los rubros mostraron subas, con “Perfumería” liderando el repunte (+9,7%) y “Ferretería y materiales eléctricos” con un aumento del 4,1%.

“En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior”, indicó la CAME, que atribuyó el impulso transitorio a las promociones y al Día de la Madre. “La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con perfumerías y bazares entre los más afectados”, añadió.

El informe concluye que los comercios enfrentan “mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento”. En ese contexto, prevalece un clima de prudencia: la mayoría de los empresarios mantiene expectativas moderadas y una baja disposición a realizar nuevas inversiones.