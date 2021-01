El dólar blue bajó a $156 y preocupa la caída de la soja

La tonelada de soja cerró en el Mercado de Chicago a US$ 505,33 en tanto el lunes había alcanzado el máximo de los últimos seis años y medio con US$ 524,43. Si bien los datos no permiten por sí solos configurar una tendencia, se sospecha que el precio de la oleaginosa habría llegado a su techo, un hecho de importancia para la Argentina si se tiene en cuenta que las exportaciones de soja y derivados constituyen la principal fuente de liquidación de dólares genuinos.

Al respecto, la baja en la cotización de la soja de los últimos dos días coincide con la retracción de la oferta privada de dólares en el mercado local, que se reflejó en saldos negativos del Banco Central en sus intervenciones en el segmento mayorista: concretamente, la autoridad monetaria tuvo ventas netas por US$ 40 millones el martes y US$ 50 el miércoles.

soja en Chicago (1).png La oferta privada de dólar se resintió con la baja del precio de la soja.

Al margen de esas especulaciones, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía destacan la tendencia a la reducción de la brecha entre los diferentes segmentos, al compás de la baja del dólar paralelo y los ajustes periódicos en el segmento minorista y también en el mayorista.

En ese sentido, la caída del blue a $156 se contrapuso con la suba de 14 centavos en el dólar mayorista, que con $86,35 acumula un alza de 61 centavos en lo que va de la semana.

El resto de las cotizaciones se mantuvo en los mismos niveles del martes, con $148 para el contado con liquidación, $146 para el MEP o Bolsa, $91,25 para el minorista del Banco Nación y $150,56 con el recargo impositivo del 65 por ciento.

De esta manera, las brechas entre el dólar blue y el resto de las cotizaciones volvieron a reducirse y quedaron en 3,61 por ciento con el dólar de atesoramiento o ahorro, 5,40 por ciento con el contado con liquidación, 6,85 por ciento con el MEP o Bolsa, 70,96 por ciento con el minorista libre de impuestos y 80,66 por ciento con el mayorista.