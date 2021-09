El dólar blue cerró en $187, tras tocar el máximo de 2021

En el mercado mayorista, el dólar cerró a $98,72, seis centavos por encima de la jornada anterior y el Banco Central tuvo que vender unos US$ 62 millones para abastecer la oferta, luego de varias jornadas con resultado neutro.

La demanda de divisas para atender obligaciones con el exterior, sumada a la destinada al cierre de posiciones por el fin de mes, activaron las ventas oficiales, consignaron fuentes del mercado.

De esta manera, el Banco Central acumuló ventas por US$ 750 millones a lo largo de septiembre, contra US$ 1.600 millones de igual mes del año pasado.

bcra (1).jpg Dólar blue: el Banco Central vendió divisas.

Con este valor, la brecha cambiaria con relación al dólar libre se mantuvo en 89,9%.

El volumen negociado en el sector mayorista se ubicó en US$ 453,1 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 50,5 millones y en el futuros del Rofex se negociaron US$ 651 millones.

La cercanía del fin de mes y el cierre de posiciones que vencen este miércoles no tuvo demasiado impacto en el volumen negociado en la rueda mayorista, que fue inferior al del día anterior, comentaron analistas cambiarios.

En el mercado minorista, el billete cotizó, según las mediciones del Central, en $97,894 para la compra y $104,99 para la venta, con lo que el precio incluyendo la carga impositiva del 65% operó a $171,93.

Por su parte, las cotizaciones financieras reguladas por el Banco Central operaron a $177,87 (contado con liquidación) con un alza de $3 y una brecha del 80,1%, el nivel más alto del año.

En tanto que el dólar MEP o Bolsa regulado registraba un incremento de $2 a $ 176,44, con un spread del 78,7%.

El dólar contado con liquidación "no regulado" (en el SENEBI) operó por encima de los $194.