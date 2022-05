El dólar blue cerró la semana en $206,50

En el mercado informal, el dólar blue perdió 50 centavos y bajó 0,24%, mientras que la punta compradora terminó la semana en $ 203,50 y se mantuvo por encima del solidario por cuarta rueda consecutiva.

La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 72,7%, arriba de la registrada hace una semana y con el oficial minorista desciende al 65,5%.

El dólar sin impuestos subió 19 centavos a $124,81 para la venta y en el Banco Nación el billete avanzó 25 centavos a $124,50 en la punta vendedora.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, registró un alza de 32 centavos a $205,94 y se mantuvo como el tipo de cambio minorista más barato.

Luego de haber operado durante varios días en un piso de $ 195, el dólar blue pegó un salto que lo hace inalcanzable. El dólar blue cerró la semana en baja.

Las compras de dólar ahorro aumentaron 122% durante el primer cuatrimestre del año respecto al mismo período del año pasado y llegaron a US$ 669 millones, según datos que informó el Banco Central.

El mayorista subió 14 centavos a $119,55 y en la semana avanzó $1,07, levemente por encima de los $1,05 de aumento de la anterior.

Entre los tipos de cambio financieros el contado con liquidación se mantuvo estable a $213,32 y la brecha con el oficial se ubica en 78,4%.

El MEP o dólar bolsa también cotizó sin cambios a $211,31, al igual que el contado con liquidación alcanzó el mayor valor en un mes, y la brecha siguió en 76,7%.

El Banco Central terminó la semana con un saldo positivo de US$ 170 millones, tras comprar hoy alrededor de US$ 60 millones y el acumulado del mes llega a US$ 935 millones.