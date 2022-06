El dólar blue bajó tras la fuerte alza y cotizó en $217

El retroceso del dólar blue es consecuencia de que se registran muy pocas operaciones en esta rueda, todavía bajo el impacto de las subas de la jornada anterior, según analistas.

"Después de un salto alto todo tiende a paralizarse", señalan. Ayer el informal pasó en una sola rueda de $216 a $224. Con el dólar blue en $217, la brecha cambiaria retrocede a 77% tras haber tocado el 83% en la víspera.

La cotización del dólar oficial finalizó en $128,03, con una baja de 62 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,3% hasta los $238,32 y el MEP escaló 0,1% y se pactó a $231.

Luego de haber operado durante varios días en un piso de $ 195, el dólar blue pegó un salto que lo hace inalcanzable. Dólar blue: cotizó este miércoles en baja.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) decreció 0,3%, a $ 238,32; mientras que el MEP marcó un incremento de 0,1%, a $231,00.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de veinte centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $122,70.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 166,43 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $211,23.

Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central concretó ventas por u$s140 millones para abastecer a la demanda..

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 269,577 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 64 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron u$s 596 millones.