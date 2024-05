El dolar blue subió $110 en dos días y trepó a $1.230

Por su parte, el dólar contado con liquidación operó en el mismo sentido, con un alza cercana a los $80 que lo deja en los $1.183, con una brecha del 33,1% con el tipo de cambio oficial, la más alta desde el 20 de febrero.

El dólar MEP avanza 4,3% a $1.153,78 y el spread con el oficial se posiciona en 29,7%. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.180, según Bitso.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube 50 centavos a $889,50. El dólar oficial opera a $871,79 para la compra y a $928,96 para la venta. A su vez, en el Banco Nación aumenta 50 centavos a $868,00 para la compra y a $908,00 para la venta.

El Banco Central interrumpió su racha compradora. El Banco Central compró dólares.

El BCRA compró U$S 189 millones

Por su parte, el Banco Central (BCRA) encadenó este martes su 15° jornada consecutiva operando con saldo positivo, al comprar U$s 189 millones.

De esta forma, las reservas de la máxima autoridad monetaria volvieron a superar U$S29.000 millones, al avanzar U$s162 millones hasta los u$s29.060 millones.

Por otro lado, las reservas internacionales crecieron en U$s 162 millones, a U$s 29.060 millones, el monto más alto desde el 29 de abril. Bajo la administración de La Libertad Avanza este stock aumenta en U$s 7.852 millones (+37%) desde los U$S 21.208 millones del jueves 7 de diciembre.

El vicepresidente del Banco Central defendió la política monetaria

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, destacó los resultados alcanzados en materia inflacionaria a partir de las medidas adoptadas desde el cambio de gobierno y subrayó que existe un “equilibrio consistente” entre las principales variables económicas.

Werning disertó esta mañana en el 41° Congreso Anual del IAEF donde detalló las medidas tomadas desde el cambio de gobierno y evitó referirse en forma directa a la discusión sobre el nivel del tipo de cambio. Recalcó que la inflación mayorista de abril descendió a 3,4%, que la expectativa privada de precios minoristas para mayo es entre 4% y 5%, al tiempo que remarcó que según esos mismos análisis los alimentos “corren por debajo” de ese nivel.

“Estos resultados no se explican por la virtud aislada de un instrumento de política económica”, señaló Werning -única referencia que podría asociarse a una posición sobre el valor del dólar- y enfatizó que “se explican por la consistencia interna de los pilares macroeconómicos”. Entre ellos puntualizó el “ancla fiscal” y “la política cambiaria, que fue utilizada como palanca del cambio de los precios relativos para la acumulación de reservas y como un ancla nominal que contribuyó a la baja de la inflación”.

“El establecimiento de ambas anclas ha sido fundamental para dotar de flexibilidad a la política monetaria y permitió la baja de interés”, explicó Werning. Añadió que “la consistencia de este equilibrio se termina de apreciar cuando se toma conciencia que permitió una esquema de baja de tasas pese a varias Espadas de Damocles como los puts y bits y la deuda con importadores incluyendo deudas bilaterales de corto plazo en forma de swap”.