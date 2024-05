Fuerte crítica del bloque de Pichetto a Milei y un pedido de "mesura y templanza"

“En solo cinco meses el presidente Milei ha generado constantes crisis diplomáticas por su sesgo ideológico, por su fanatismo intolerante a unos ideales, incurriendo en repetidas descalificaciones a otros mandatarios que piensan distinto y comprometiendo así las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales de Argentina con países como China, Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador y España. Del mismo modo, ha viajado por el mundo por cuestiones de carácter meramente personal, religioso o para involucrarse en campañas políticas locales no siendo ninguno de ellas visitas de estado”, critican los aliados en el Congreso.

“Desde Hacemos Coalición Federal instamos al Presidente a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo”, señala el comunicado.

Pichetto le recomendó seguir los "consejos de Menem"

En medio del gran escándalo diplomático con España, Pichetto diferenció a la figura Carlos Menem con Milei, y afirmó: "Ya que lo reverencian, deberían aprender".

"La política tiene que tener un fuerte contenido de racionalidad, de comprensión y conocimiento del mundo, y hay que tratar de construir un mejor país. No meterse en problemas de otros países. Hay un principio de no interferencia en la toma de decisiones de los países, con los cuáles tenemos vínculos históricos", remarcó el jefe del bloque de Diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF) en Gelatina.

Al ser consultado por el altercado internacional que protagonizó el mandatario argentino en España, manifestó : "Era legítimo que Milei hiciera eso cuando no era presidente. Pero cuando vos llegas a la presidencia representás al país y tiene que mantener vínculos de estado, dónde solo se priorizan los intereses nacionales, no cosas menores de un candidato de determinado partido en un país que no es la Argentina, esto es lo que pienso".

"Esto no le conviene a la Argentina. Nunca conviene hablar de otros. Una vez cuando era joven, Carlos Menem me dijo: 'Nene, nunca hables de otros, hablá de vos y de tus ideas', es un consejo de un estadista. Ya que lo reverencian, deberían aprender que la política también es el arte de la seducción, del diálogo y la racionalidad, para que la gente te quiera y te siga", remarcó.

Y agregó: "La coerción y el apriete no es la forma de gobernar, eso dura poco".

Pedro Sánchez analiza llevar el caso a la UE

Además de la decisión de retirar de forma permanente la embajada de España en la Argentina, este nuevo conflicto internacional que generó el presidente Javier Milei podría propagarse si el presidente del gobierno peninsular, Pedro Sánchez, eleva la cuestión a la Unión Europea.

Eso es lo que estaba cavilando Sánchez en la noche española.

Distintos medios en la Argentina se hicieron eco de esa nueva reacción del presidente del gobierno español, quien seguramente se sintió alentado por la desaprobación de Josep Borrell a las más recientes declaraciones del mandatario argentino, en perjuicio de su esposa, María Begoña Gómez Fernández.

La Unión Europea, un cuerpo de 28 miembros, se mueve en bloque y cuando aplica sanciones, las mismas suelen ser de carácter económica, como las que sufre por ejemplo Rusia, después de su invasión a Ucrania.

La descalificación de Milei a la señora María Begona no fue siquiera compartida por la delegación empresaria que lo acompañó a Madrid, según destacaban este lunes los periodistas que siguieron de cerca la gira.

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, condenó enérgicamente las declaraciones de Milei contra la esposa de Pedro Sánchez durante su discurso en el acto de Vox.