También tenemos el papel higiénico más caro del mundo

Así lo reveló una nueva entrega de la serie de informes comparativos de la consultora Miglino & Asociados, que pone al descubierto la carestía que aflige a nuestro país y que afecta principalmente a los consumos más comunes y necesarios.

"Otra vez los comercios de la Argentina venden el producto más caro del mundo. En este caso es el papel higiénico el que nos sorprende al ver como una conocida cadena de supermercados lo vende a casi 8.000 pesos o US 9, algo impensable en Europa o los Estados Unidos de América", describió el trabajo.

El relevamiento se realizó a partir del escaneo de precios de papel higiénico en 1.400 comercios de 15 provincias del país, desde los principales hipermercados hasta los supermercados chinos y negocios de barrio.

"Tomamos en cuenta el paquete genérico de cuatro papeles higiénicos, sin distinción de hoja simple o doble hoja", aclaró la consultora.

Según se explicó, con un rollo por habitante por semana la Argentina es uno de los cinco consumidores de papel higiénico más importantes del mundo. El ranking es encabezado por Emiratos Árabes Unidos (2 rollos semanales), Arabia Saudita (1,8 rollos semanales), Alemania (1,5 rollos semanales), Suiza (1,2 rollos semanales), Argentina 1 rollo semanal.

El pack de 4 rollos x 80 metros cuesta aquí $ 4,390 o US 5 (Dólar oficial $ 881 según cotización del 19 de mayo de 2024).

Ese mismo producto tiene en Dubai un valor de US 4, en Mónaco US 3,90, en Japón US 3,90, en Italia US 3,50, en Francia US 3,50, en Estados Unidos US 3,20, en España US 3,10, en Brasil US 2,40 y en México US 2,20.

"En todos los casos hemos tomado un tipo de papel higiénico de 80 metros de largo, sin distinción de hoja simple o doble hoja, en valor promedio entre los más caros y los más baratos en 15 provincias de la Argentina y en los mismos comercios que son auditados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.)", aclaró Javier Miglino, titular de la consultora.

"Una vez más tenemos el valor del producto más caro en el mundo, en este caso el papel higiénico que cuesta más caro en Neuquén, Misiones, Buenos Aires o Córdoba que en Madrid, Paris, Nueva York, Tokio o incluso en Mónaco o Dubai", agregó el abogado.

Para Miglino, con lo que se paga en el país por un solo rollo de papel higiénico de 80 metros se compra en promedio el equivalente a 1,25 rollos en cualquier otra parte del mundo.

"Es inaudito desde todo punto de vista", se quejó Miglino que puso como ejemplo un papel higiénico de cuatro rollos y de marca Elite que cuesta $ 7.600, el equivalente a 8,63 dólares.

"Piénsese que cada rollo de ese papel cuesta dos dólares con 16 centavos, lo que sería una locura en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y gran parte del resto del mundo", indicó.

"Una vez más y ante la descarnada subida de precios, recomendamos a la gente comprar lo justo porque simplemente están pagando mucho más por papel higiénico de menor calidad y cantidad", concluyó.