El dólar blue termina la semana en baja y cerró en $205

El dólar informal se mantiene como el tipo de cambio minorista "más barato" del mercado, por quinta jornada consecutiva, después de perder hoy un 0,49% y bajar un peso, según las cotizaciones en el mercado de divisas.

El dólar blue había caído hasta los $204 en el inicio de la ronda financiera y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se reduce a menos del 70%, y toca mínimos de un año, mientras que con el oficial desciende al 62,2%.

El dólar sin impuestos subió 26 centavos hasta los $126,21, de acuerdo al promedio en los bancos principales y en el Banco Nación subió 75 centavos hasta los $126 para la venta.

Luego de haber operado durante varios días en un piso de $ 195, el dólar blue pegó un salto que lo hace inalcanzable. El dólar blue, en baja.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, registró un alza de 43 centavos a $208,58 operando por quinta jornada consecutiva por encima del blue, mientras que el peso mayorista avanzó 19 centavos hasta los $120,65.

Entre los tipos de cambio financieros el contado con liquidación bajó un 0,3% a $208,71, el mínimo de las últimas tres semanas, y la brecha con el mayorista se ubica en 73%, el valor más bajo en seis semanas.

El MEP o dólar bolsa se mantuvo casi estable a $207,11 y la brecha con el mayorista se quedó en 71,7%, el valor más bajo en el último mes y medio.

El Banco Central realizó hoy una mínima compra de US$ 2 millones y el saldo neto de la autoridad monetaria en los primeros días de junio es negativo en unos US$ 3 millones. En la semana, acumuló ventas por US$ 150 millones.