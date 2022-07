El Gobierno priorizará los dólares para la producción, dijo la vocera presidencial

La funcionaria destacó también el fuerte crecimiento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción, con incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente.

Además afirmó que el presidente Alberto Fernández "está trabajando todos los días y mantiene reuniones de trabajo y conversaciones” con todos los funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "con quien se reunió el lunes a la noche" en la residencia de Olivos.

"A veces la agenda (de Fernández) tiene actos públicos y otras reuniones de trabajo; se ha reunido con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la ministra de Economía (Silvina Batakis), como se reunió el lunes a la noche”, sostuvo Cerruti.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno espera que “las remarcaciones especulativas de los últimos días” sean “una práctica que no siga adelante” porque “estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo”.

Embed EN VIVO | Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, @gabicerru (@Portavoz_Ar). https://t.co/IKUiD7QrB1 — Casa Rosada (@CasaRosada) July 7, 2022

"Esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas, y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos estamos haciéndolo de los alimentos de los argentinos y las argentinas”, afirmó Cerruti.

En relación a las medidas recientes dadas a conocer por el Banco Central, aseguró que el Gobierno “priorizará dólares para medicamentos, autopartes, fertilizantes y otros que hagan crecer la producción y el trabajo” antes que a las “compras suntuosas”, en referencia a la prohibición de la comprar en cuotas productos sin impuestos en los free shops de los aeropuertos.

Y en lo que respecta a la conformación del equipo de trabajo de la ministra de Economía Silvina Batakis, anticipó que se van a anunciar los nombres de los funcionarios ni bien estén definidos.

"La ministra (Batakis) va a presentar el equipo apenas lo tenga confirmado", señaló la vocera ante la consulta de los periodistas.